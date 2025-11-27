「超特急」のタクヤとしてメインダンサーを務める一方、俳優としても主演作が続く草川拓弥（31）。

最新ドラマ『地獄は善意で出来ている』で挑むのは、更生プログラムに招待された元受刑者という難役だ。「自分が作品の顔になるので、いいものを届けたい」と語るそのまなざしには、役者としての覚悟がにじむ。役を通して“正義”や“人との関わり方”に向き合いながら、確かな成長を重ねている。「自由人」であり、「目で表現する俳優」と自負する草川拓弥。

24日に31歳の誕生日を迎えた草川、31問の質問でその素顔に迫る！

【Q1】主演が決まった瞬間の気持ちは？

まずうれしさが込み上げてきて、だんだん緊張感が

【Q2】脚本を読んだときの印象は？

かなり没頭して読みました

【Q3】演じる高村樹はどんな人？

芯があって真っすぐな人間

【Q4】自分と似ているところはある？

信念を持って行動しているところ

【Q5】逆に、似ていないところは？

コミュニケーション力がないところ

【Q6】現場で大切にしていることは？

監督とのコミュニケーション

【Q7】登場人物でいちばん気になるキャラクターは？

細田善彦さんが演じるカトウ

【Q8】ムードメーカーは誰？

堂上翔太役の吉田健悟さん

【Q9】いちばん印象に残っているシーンは？

ドッジボールのシーンです

【Q10】撮影中のマル秘エピソードを教えて！

山菜を摘んで食べるシーンの山菜が実は白菜

【Q11】今後、演じてみたいのはどんな人？

一切しゃべらない役

【Q12】朝起きて最初にすることは？

白湯を飲みます

【Q13】自分自身、更生したいと思うことは？

苦手なしいたけを克服したい（笑）

【Q14】オフの日の過ごし方は？

ドライブですね

【Q15】最近あった「地獄」は？

家にゴキブリが出たとき

【Q16】最近ハマっていること、ありますか？

寝る前に短編を1つ読むこと。最近読んだのは、大好きなジャルジャルの福徳秀介さんの本です

【Q17】いちばんワクワクする瞬間は？

心が動いている瞬間を表現できたとき

【Q18】気分を上げたいときに聴く音楽は？

back numberの曲

【Q19】サボテンを育てているそうですが、今も？

サボテンは枯らしてしまって、今はパキラという観葉植物を育てています

【Q20】俳優としての自分を一言で表すなら？

目で表現する俳優ですかね？

【Q21】一日の終わりに必ずする習慣は？

やっぱり読書

【Q22】料理はしますか？

全くしません（笑）

【Q23】好きな食べ物、ベスト3を教えてください。

1位 ラーメン（あまり脂っこくないもの）、2位 おすし、3位 鍋

【Q24】自分の性格を一言で言うと？

自由人

【Q25】落ち込んだときの立ち直り方は？

とにかく寝るか、自分の好きなことに没頭します

【Q26】自分にご褒美をあげるとしたら何をしたい？

うな重を食べたい！

【Q27】無人島に1つだけ持っていくなら？

ナイフですかね。やっぱり利便性を考えます

【Q28】最近、心から笑ったのはいつ？

サッカーの日本代表がブラジルに勝ったとき

【Q29】今、10代の自分に声をかけるなら？

腰パンはやめなさい！（笑）

【Q30】これだけは譲れない、マイルールは？

毎日掃除機をかけること

【Q31】31歳になる心境は？

知識を吸収しながら、楽しく、バランスよく仕事をしていけたらいいな

【PROFILE】

草川拓弥

1994年11月24日生まれ、東京都出身。2012年よりメインダンサー＆バックボーカルグループ「超特急」のメンバーとして活動。俳優としても、『ラストマンー全盲の捜査官ー』など話題作に多数出演。2026年1月には『俺たちバッドバーバーズ』の放送も決定している。

【INFORMATION】

カンテレ×FODドラマ『地獄は善意で出来ている』

カンテレ：毎週木曜深夜0時15分〜、フジテレビ：毎週木曜深夜0時45分〜。「元受刑者特別支援プログラム」に招待された主人公・高村樹（草川）が、同じ境遇の参加者たちと共に予測不能な試練に挑む、衝撃のサスペンス。