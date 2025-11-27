INIシングル「THE WINTER MAGIC」1週間で121万枚を売上げ国内今年度最高＆自己最高記録を更新

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

INIが、11月19日にリリースしたウィンターシングル「THE WINTER MAGIC」が1週間で121万枚を売り上げ、国内における今年度最高のシングル初週実績および自己最高記録を更新した。

■楽曲ダウンロードやラジオなど各種音楽チャートを席巻

「THE WINTER MAGIC」は、「Billboard JAPAN Top Singles Sales」「Billboard JAPAN Hot 100」（2025年11月26日公開）や「オリコン週間シングルランキング（2025年12月1日付）などで堂々の1位を獲得した他、楽曲ダウンロードやラジオなど各種音楽チャートでも続々と1位を獲得している。

2025年初のシングルリリースとなった本作のコンセプトは「この冬INIが贈る、とけない魔法のプレゼント」。INI初のウィンターソング「Present」は池崎理人（「崎」は、たつさきが正式表記）と西洸人が作詞を手がけ、冬ならではのあたたかさや温もりを存分に感じられる楽曲だ。

ストーリー仕立てで、これまでのINIとは一味違う、楽しげで柔らかなメンバーの姿が新鮮なMVは公開から1週間で1,000万回再生を突破し、急上昇のMV1位にランクイン。その他、許豊凡が作詞に参加した「U MINE」は「冬」を描写する視覚的な表現と躍動感あふれる擬声語で冬と愛を繊細に表現。25日に公開されたPVでは、MINI（ファンネーム）を“雪だるま”に見立て、好きでたまらない気持ちを抱え伝えにいくために奮闘するINIがコミカルに描かれている。

「皆が幸せになることを願う11個の願い」を表現した「WISH」の作詞には尾崎匠海が参加し、INI初のドキュメンタリー映画主題歌「君がいたから」は池崎理人・尾崎匠海・後藤威尊・佐野雄大・高塚大夢（「高」は、はしごだかが正式表記）・藤牧京介が作詞に参加するなど、メンバーも積極的に制作に携わっている。

「True Love」は木村柾哉が主演を務める映画『ロマンティック・キラー』のアオハルテーマソングとして書き下ろされた青春ポップロックソングで、映画は12月12日公開。珠玉のウィンターソングが詰まった、シーズナル作品となっている。

本作はフラゲ日で93万枚を売り上げ、わずか4日間でミリオンを突破したと同時にデビューから8作連続ハーフミリオンを達成。勢いはとどまることなく、自身最高の121万枚を売り上げ、Billboard JAPANの当チャート年度（2024年11月25日～）における最多初週セールスを記録した。11月にデビュー4周年を迎え、躍進を続けるINIに今後も注目だ。

(C)LAPONE ENTERTAINMENT

■【動画】INI「Present」MV

■リリース情報

2025.11.19 ON SALE

SINGLE「THE WINTER MAGIC」

■関連リンク

INI OFFICIAL SITE

https://ini-official.com/

■【画像】INIアーティスト写真