「寂しすぎるよ」高校生で日本代表に招集、本田圭佑からレギュラーの座を奪った“怪物FW”の電撃退団にファン愕然「とんでもない損失」「君はレジェンドだ」
元日本代表FWの久保裕也が11月26日、自身のインスタグラムを更新。６シーズンに渡ってプレーしたMLSのFCシンシナティからの退団を発表した。
現在31歳の久保は、下部組織出身から在籍した京都サンガF.C.でプロデビューを飾り、スイス、ベルギー、ドイツ、アメリカでプレー。2012年に高校生で日本代表に初選出された怪物で、ヴァイッド・ハリルホジッチ監督時代には、本田圭佑から一時的にレギュラーの座を奪った実力者だ。
在籍６シーズンで、176試合に出場し、19ゴールを挙げた日本人アタッカーの電撃退団に、現地のファンは愕然。感謝の言葉とともに、次のようなメッセージが寄せられた。
「寂しすぎるよ」
「なんて選手だ」
「君は本当に素晴らしかったし、君の名前を呼ぶのが大好きだった」
「最初のシーズンからずっとお気に入りだった」
「とんでもない損失だ」
「会えなくて寂しいよ」
「君はクラブのレジェンドだ」
「いいプレーをしてくれた」
惜しまれつつクラブを去る久保の新天地に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
