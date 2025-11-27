「最高の養成機関だった」俳優の“顔を売る”以上に、『戦隊モノ』が芸能界に残した「大きな足跡」

グッズの売り上げは、ここ10年間で半減

横浜流星（29）、山田裕貴（35）、松坂桃李（37）、千葉雄大（36）、塩野瑛久（30）……。

映画、テレビでキラ星のように活躍する彼らの共通点は“戦隊モノ”出身の俳優ということ。だが、テレビ朝日は11月25日に『スーパー戦隊シリーズ』が、現在放送中の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』をもって終了することを正式に発表した。

25日に行われた定例記者会見で同社の西新社長は

「（放送から）ちょうど50年で、従来の枠にとらわれない多種多様な新しいヒーローを生み出したいという考えがあった」

と語り、後番組には‛80年代に放送され海外でも人気の高い『宇宙刑事ギャバン』を復活させ、新たに『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』が制作されるという。

「第１作目『秘密戦隊ゴレンジャー』から50周年という節目ですし、終わらせるのにはいいタイミングになったのかもしれません。制作費は上がっているのに、ドル箱だったグッズの売り上げは、ここ10年間で半減している。ここでひと区切りということなんでしょうね」（スポーツ紙記者）

“戦隊モノ”は東映が制作し、テレビ朝日が放送。関連グッズは、番組スポンサーであるバンダイが販売するという、ビジネスモデルで成り立っている。

「若手俳優にとって、戦隊モノや同じく東映＆テレビ朝日のコンビで放送されている『仮面ライダーシリーズ』は、まさに登竜門です。平成に入ってから、“イケメン路線”が確立され、子どもたちだけでなく、ママたちからも人気も集めるようになりました。１年間、毎週放送されるので“顔を売り”知名度を上げるには最高の番組なんですよ」（女性誌記者）

１年間は「ほかの仕事」は入れないで

冒頭の戦隊俳優たちに加え、菅田将暉（32）、オダギリジョー（49）、福士蒼汰（32）などの“仮面ライダー俳優”の面々をみると、２つの番組が果たした芸能界への功績は非常に大きい。それは戦隊とライダーが若手俳優の知名度を上げる以上に、“養成機関”としての一面も持っているからだろう。

「戦隊モノも仮面ライダーも、どっぷり“東映イズム”で作られています。それまでモデルや学生だった子たちが、１年間、どっぷり東映の人たちに俳優としてのイロハをイチから鍛えてもらう。俳優たちが所属するプロダクションは、撮影期間のスケジュールはすべて東映に預けるところがほとんど。なので、１年間はほかの仕事は入れません。撮影所近くのアパートに住まわせ、まさに戦隊漬けの毎日を送ることになるんです」（芸能プロ関係者）

他の映画会社に比べると、東映はやくざ映画や時代劇など男くさい映画会社。そんな東映にあって、戦隊モノを作る特撮チームは厳しいことで有名だという。

「横浜くんは映画『国宝』で歌舞伎役者の厳しい訓練を積んできたわけでしょ。ああいうことに耐えられる精神力とかは、やっぱり東映の戦隊モノで鍛えられたからじゃないかな。我々からしたら、有名にしてもらう以上に、若い子たちをみっちり鍛えてくれるのは、本当にありがたかった。最高の俳優養成機関でしたので、戦隊シリーズは終わってしまいますが、新しいシリーズが始まると聞いて、ホッとしている業界関係者は多いと思いますよ」（同・芸能プロ関係者）

多くの名優を育てた戦隊モノは終わる。新たにスタートする『ギャバン』からは、どんな若手俳優が育っていくのだろうか――。

取材・文：荒木田 範文（FRIDAYデジタル芸能デスク）