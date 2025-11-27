株式会社ケンコー・トキナーは、1枚でND3～450の減光が可能な可変NDフィルター「バリアブルND Initial N」を11月21日（金）に発売した。

プロ向けの「バリアブルNDXII」（2019年7月発売）に対して、より価格を抑えた「バリアブルND Initial」（2022年3月発売）のパッケージをリニューアル。

フィルターの仕様に変更はなく、撥水・撥油コート、フレアやゴーストの発生を抑えるデジタルマルチコートも従来通り採用。

また、他の廉価な可変NDフィルターで発生しがちな偏光に起因する現象は発生しないとしている。

前枠を回転することで減光量の調節が可能。濃度を最大に近づけるとX状のムラや青みが生じる場合があり、ND450相当で使用する際は焦点距離70mm以上が推奨されている。

49mm：1万2,100円 52mm：1万3,200円 55mm：1万3,420円 58mm：1万3,750円 62mm：1万4,850円 67mm：1万7,050円 72mm：1万9,250円 77mm：2万350円 82mm：2万2,550円