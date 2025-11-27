TWICE SANA『25ans』表紙＆別冊付録に登場！デビュー10周年を振り返るインタビューも

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TWICEのSANAが『25ans（ヴァンサンカン）』1月号（11月28日発売）の表紙、インタビュー、別冊付録に登場する。

■『25ans』のカバーガールとして2度目の登場！

『25ans』のカバーガールとして2度目の登場となるTWICEのSANA。デビュー10周年というスペシャルな一年を振り返りながら、現在のマイブーム、そして2026年に向けての意気込みを語った。

今回は2025年に創業65周年を迎えたグラフの世界中のエレ派を虜にする珠玉のコレクションから、“ティルダズ ボウ” “アイコン” “バタフライ”をピックアップ。至高の輝きを放ちながら進化し続けるグラフの世界を、ブランドアンバサダーのTWICE SANAが案内する。

そんな優雅な華やぎを放つSANA×GRAFFの撮り下ろしカットは、本誌別冊付録でも楽しめる。

■TWICE・SANA インタビュー（※抜粋）

■書籍情報

2025.11.28 ON SALE

『25ans（ヴァンサンカン）』2026年1月号

