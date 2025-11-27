¡Ö1¶Ê¤Ç3¡¢4¶ÊÊ¬¤Î¥«¥í¥ê¡¼¡×¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ëRAZOR¡¦Þ§Î¶¤¬ÌÀ¤«¤¹¡È½Ã¡É¤ÎÀµÂÎ¤ÈÁÏºî¤Îââ»ý
¡¡5¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖRAZOR¡×¤¬¡¢10·î17Æü¤Ë¿·¶Ê¡ÖIn CREATURE¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤ÎÆâ¤ËÀø¤à¡È½ÃÀ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎÞ§Î¶¡Ê¤³¤¦¤ê¤å¤¦¡Ë¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢ÁÏºî¤ÎÉñÂæÎ¢¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤«¤±¤ëÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·ÏÆÃ½¸¼èºàÈÉ¡Ë
¡¡Þ§Î¶¤Ï¡¢²º¤ä¤«¤Ê¸ýÄ´¤Ç¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈù¾Ð¤ó¤À¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç·ã¤·¤¯¥®¥¿¡¼¤ò¤«¤ÌÄ¤é¤·¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê»ëÀþ¤òµÒÀÊ¤ËÅê¤²¤ë»Ñ¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¡¢½ÀÏÂ¤Ê°õ¾Ý¡£¤·¤«¤·¡¢¿·¶Ê¡ÖIn CREATURE¡×¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Æ·¤Î±ü¤ËÀÅ¤«¤ÊÇ®¤¬½É¤ë¡£¥é¥Æ¥ó¸ì¤Ç ¡ÒHomo creatura intus portat¡Ó¡½¡½¡Ö¿Í´Ö¤ÏÆâÂ¦¤Ë½Ã¤òÊú¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ìÀá¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ë¤³¤Î¶Ê¤Ç¡¢²¿¤ò²ò¤Êü¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Î»þ¤Ã¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤È¤¡¢Þ§Î¶¤Ï°Õ¼±Åª¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æü¾ï¤ÇÎ¯¤á¹þ¤ó¤ÀÝµÊ°¡Ê¤¦¤Ã¤×¤ó¡Ë¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¡£¼Ò²ñÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¾å¤ÇÃ¯¤â¤¬¿´¤Î±ü¤Ë¤·¤Þ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¤à¤½Ð¤·¤Î´¶¾ð¡£¤½¤ì¤é¤ò²»³Ú¤Ë¾è¤»¤Æ¾º²Ú¤µ¤»¤ë¾ì½ê¤¬¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¡£
¡ÖÉáÃÊ¤Ï²òÊü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤½Ã¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥é¥¤¥Ö¤Î»þ¤Ï¡¢²òÊü¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò²òÊü¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡×¡£
¡¡¤½¤Î¡È½Ã¡É¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç²Î»ì¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¸ò¤¨¤Æ´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¡£¡Ö¾¡¼ê¤ËÆ°¤¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¾¯¤·¾È¤ì¤¿¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÍý¶þ¤òÄ¶¤¨¤¿ËÜÇ½¤Î¶«¤Ó¤À¡£´Ñ¤ë¼Ô¤Î¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ë×Æþ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊRAZOR¤ÎÁÏºî³èÆ°¤Ï¡¢¾ï¤Ë½çÉ÷ËþÈÁ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿·¶Ê¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ç³ÆÃÏ¤òÅ¾¡¹¤È¤¹¤ëÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö½ª¤ï¤ê¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤¿ÃÏÊý¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÏ¿¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¡¢ÃÏÆ»¤Ç¹²¤¿¤À¤·¤¤¸½¼Â¡£¤À¤¬¡¢Þ§Î¶¤Ï¡Ö´Ä¶¤¬°ã¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»ö¤â¤Ê¤²¤Ë¸ì¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âºÇ¹â¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÄÉµá¤¹¤ë¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ì¿´¤·¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¡ÖIn CREATURE¡×¤Ï¡¢º£¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤£±¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ã¤·¤¤¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬Æ¬¤ò¿¶¤ë¸÷·Ê¤Ï°µ´¬¤À¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö1¶Ê¤Ç3¡¢4¶ÊÊ¬¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¡×¡ÖÂçÊÑ¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ò¤·¤¤ÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÇ®¶¸¤³¤½¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æºî¤ê¾å¤²¤ëºÇ¹â¤Î¶õ´Ö¤À¡£Þ§Î¶¼«¿È¤Ï¡Ö¥É¥é¥à¤¬ÆÃ¤ËÂçÊÑ¤«¤Ê¡×¤ÈÃç´Ö¤òµ¤¸¯¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤¹¤´¤¤ÂçÊÑ¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ï´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡Æü¾ï¤ÎÃæ¤ÇÃ¯¤â¤¬»ô¤¤´·¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÆâ¤Ê¤ë¡È½Ã¡É¡£Þ§Î¶¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤¤¤¦ÈóÆü¾ï¤Î¶õ´Ö¤Ç²ò¤Êü¤Ä¡£¥®¥¿¡¼¤ÇÁÕ¤Ç¤ëàØÌÔ¤Ê¥ê¥Õ¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤âº£¤òÆ®¤¦»ä¤¿¤Á¤Î¡¢À¼¤Ê¤¶«¤Ó¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥é¥¤¥Ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ª¼ª¤Ë»Ä¤ë¤½¤Î²»¿§¤Ï¡¢ÌÀÆü¤òÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¾®¤µ¤ÊÍ¦µ¤¤ò¤¯¤ì¤ë¡£