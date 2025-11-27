11時の日経平均は674円高の5万233円、アドテストが260.72円押し上げ 11時の日経平均は674円高の5万233円、アドテストが260.72円押し上げ

27日11時現在の日経平均株価は前日比674.76円（1.36％）高の5万233.83円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1063、値下がりは487、変わらずは56と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を260.72円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が133.37円、東エレク <8035>が90.25円、ＴＤＫ <6762>が38.61円、イビデン <4062>が21.56円と続く。



マイナス寄与度は11.13円の押し下げで中外薬 <4519>がトップ。以下、リクルート <6098>が4.41円、テルモ <4543>が4.41円、第一三共 <4568>が3.51円、エーザイ <4523>が3.44円と続いている。



業種別では33業種中22業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、電気機器、情報・通信、ガラス・土石と続く。値下がり上位には医薬品、水産・農林、石油・石炭が並んでいる。



※11時0分1秒時点



