¡ÚÃæÅçµ±»ÎÏ¢ºÜ¡ô92¡Û¥ä¥¯¥ë¥È²ÃÆþ¤Î¥Ï¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¡¡¿¿Ãæ´ÆÆÄ¤¬ÆóÅáÎ®¤Çµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä
¡¡¡ÚÃæÅçµ±»Î¡¡²øÊª¥Æ¥ë¥·¡¼Êª¸ì¡Ê£¹£²¡Ë¡ÛÁ°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢»ä¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿´Ú¹ñ¤ÎÆóÅáÎ®¡¢¥Ï¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤ÎÏÃ¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñ¤Î¹â¹»¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤Ç£Í£Ì£Â¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹»±²¼¤Î£³£Á¤Þ¤Ç¾º³Ê¡£¤½¤Î¸å¤Ï»Í¹ñÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ç»ä¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤ÎÆÁÅç¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ°ì½ï¤ËÌîµå¤ò¤·¡¢£²£°£±£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¾®Àî½ß»Ê¥·¥Ë¥¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÏÁö¹¶¼é¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ç¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ÎÆÁÅç¤«¤é¤Î³ÍÆÀ¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¼éÈ÷¤È¸ª¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï£Î£Ð£Â¤ÎÁª¼ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÂ½¿§¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢°ì¤Ä¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤°¤é¤¤¤ÎÉ¾²Á¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¸¥§¥Õ¥ó¤Ï³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾®Àî¤µ¤ó¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Îµ¯ÍÑ¤â²ÄÇ½À¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ð¤«¤ê¤Ï¸½¾ì¤Î´ÆÆÄ¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿¿ÃæËþ´ÆÆÄ¤Ï¤½¤¦¤·¤¿µ¯ÍÑ¤ò¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤«¤é¤ÏÊ£¿ôµåÃÄ¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â»ö¼Â¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤È¾®Àî¤µ¤ó¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¾®Àî¤µ¤ó¤¬Áá¤¯¤«¤é¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥§¥Õ¥óËÜ¿Í¤â¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¤¬°ìÈÖ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£µåÃÄ¤¬Åìµþ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢µîÇ¯¡Ê£±£µÇ¯¡Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç°ÜÀÒ¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆþÃÄ²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Íâ£µ·î£³£±Æü¤Ë¤Ï°ì·³¤Î±óÀ¬Àè¤Î»¥ËÚ¤Ë°ÜÆ°¡£¤½¤³¤«¤éÆó·³¤ÇÄ´À°¤ò¹Ô¤¤¡¢£¶·î£¸Æü¤Ë½é¾º³Ê¤·¤ÆÀçÂæ¤Ç¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£Íâ£¹Æü¤Ë¤ÏÍèÆü½é°ÂÂÇ¤âÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢£Î£Ð£Â¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¤Ï£±£·»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨£²³ä£²Ê¬£µÎÒ¡Ê£´£°ÂÇ¿ô£¹°ÂÂÇ¡Ë¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Ï¤Ê¤¯£²ÂÇÅÀ¤ÈÌÜÎ©¤Ã¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï»ä¤¬µî¤Ã¤¿¸å¤ÎÆÈÎ©¥ê¡¼¥°ÆÁÅç¤ËÌá¤Ã¤ÆÅêÂÇ¤ÎÆóÅáÎ®¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£±£·Ç¯¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¼é¸î¿À¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢£±£³»î¹ç¤Ç£·¥»¡¼¥Ö¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï½Ð¾ì¤·¤¿£´£¸»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£´Ê¬£±ÎÒ¡Ê£±£¶£²ÂÇ¿ô£³£¹°ÂÂÇ¡Ë¡¢£¶ËÜÎÝÂÇ¡¢£³£°ÂÇÅÀ¡¢£±£²ÅðÎÝ¤ÈÆÃÄ§¤Î¤¢¤ëÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·×£µ£²»î¹ç¤ÇÅêÂÇÆóÅáÎ®¤¬£¹»î¹ç¡¢Ìî¼ê¤Î¤ß¤¬£³£¹»î¹ç¡¢Åê¼ê¤Î¤ß¤¬£´»î¹ç¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ï¡¢¥×¥í¤ÎÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ½½Ê¬³èÌö¤Ç¤¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â³¤¯£±£¸Ç¯¤âÆÁÅç¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ»ØÌ¾ÂÇ¼ÔÉôÌç¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç£²»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¸¥§¥Õ¥ó¤¬ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï£±£¹Ç¯¤Ç¤¹¡££Ë£Â£Ï¤Î£²¼¡¥É¥é¥Õ¥È¤Ç£Ó£Ë¥ï¥¤¥Ð¡¼¥ó¥º¤«¤é£²°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤ÆÆþÃÄ¡£Åê¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢£¶£±»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£µ¾¡£³ÇÔ¡¢£³¥Û¡¼¥ë¥É¡¢£³£¶¥»¡¼¥Ö¤ÇºÇÍ¥½¨µß±çÅê¼ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é£³¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÅê¼ê¡¢£²£²Ç¯¤«¤é¤Ï¤Þ¤¿£³£µºÐ¤ÎÌî¼ê¤È¤·¤Æ£Ë£Â£Ï¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç½ÎÏ¤¬ËÜÅö¤Ë¹â¤¤Áª¼ê¤Ç¡¢²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÍî¤ÁÃå¤¯¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£ºÇ½é¤«¤é´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢À®ÀÓ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÔ»×µÄ¤ÊÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£