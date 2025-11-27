乾物は“海×山”の組み合わせでうまみがアップ！手軽で栄養満点な調理方法をかんぶつマエストロが紹介

「乾物」と聞いて、どんなイメージを思い浮かべるだろうか。

「戻すのが面倒」「料理に時間がかかりそう」などと思われがちだが、実は寒い季節は鍋物にもすぐ使える便利な食材。

また、乾物には“うまみ”や“栄養”がぎゅっと詰まっているという。

「調理次第では、うまみをぐっと上げておいしく食べることもできます」。そう話すのは、乾物の普及・発展に取り組む「日本かんぶつ協会」のシニアアドバイザーでかんぶつマエストロ講師の星名桂治さん。

そこで星名さんに、乾物の栄養について教えてもらった。

乾物は付加価値がついた食品

乾物はただ食品を乾燥させただけのものではない。「さまざまな付加価値が付いた食品なのです」と星名さんは言う。

「干す際に太陽の光が当たることによって、食品に含まれる成分が変化します。太陽エネルギーがもたらす作用は大きく、保存性・うまみ・香りのほか、ミネラルやビタミンをはじめ多くの栄養成分を増幅させます。

乾物は日本人の生活の知恵が生んだ保存食であり、伝統食で、健康食でもあるのです」

そんな乾物は、主に以下の種類に分けることができる。

海の乾物：昆布、ひじき、わかめ、煮干し、海苔、かつお節など

山の乾物：干しダイコン、干しシイタケ、かんぴょう、春雨、豆類など

乾麺：うどん、そば、そうめん、スパゲッティなど

粉類：小麦粉、米粉、そば粉、パン粉など

その数はおよそ230品目にも及ぶそうだ。

乾物の栄養

では、乾物には具体的にどんな栄養が含まれているのか。

星名さんは著書『乾物便利帖――栄養と料理の小百科＜新装版＞』（メトロポリタンプレス）で、以下のように紹介している。

〈海の乾物〉

・昆布：新陳代謝を促すヨウ素のほか、カルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛が含まれる。

・わかめ：カルシウム、カリウム、マグネシウムなどのミネラルが豊富。

・ひじき：カルシウムは牛乳の12倍。ミネラル、食物繊維も豊富。

〈山の乾物〉

・干しシイタケ：食物繊維のほか、悪性腫瘍の発育を阻止する作用があるとされるレンチナンも含まれる。

・干しダイコン：カルシウム、鉄分を多く含んでいる。食物繊維、カリウムも豊富。

・凍り豆腐（高野豆腐）：亜鉛、マンガンなどミネラルが豊富。干しシイタケと一緒に摂取するとカルシウムの吸収がよくなる。乳幼児の食事にもお勧め。

乾物を水で戻した際の戻し汁にも、栄養が溶けている場合が多い。捨てずに出汁に活用すると、栄養を逃さずに取れるとのこと。

ただし、ひじきの戻し汁は毒素が含まれているため使ってはいけない。水で戻した後はサッと熱湯でゆでて、あく抜きをしてから調理してほしい。

海×山で栄養素・うま味がアップ

さらに、星名さんは「乾物は使い方次第でさらなる相乗効果が期待できます」と強調する。

「海の乾物と山の乾物を組み合わせることです。一緒に料理をすることによって、うまみと栄養価のバランスがぐっと上がるのです」

例えば、昆布（海）と大豆（山）の煮物だ。魚の干物に麩（山）を付け合わせるのもお勧めとのこと。

出汁も同じで、昆布（海）×干しシイタケ（山）、かつお節（海）×干しシイタケ（山）で取ると、うまみと栄養の相乗効果が得られるという。

また、この特徴を引き出した料理が“お好み焼き”。

「生地は小麦粉（山）に、昆布やかつお節（海）の出汁を混ぜていますね。またトッピングにはかつお節や青のり（海）をかけます。よく考えれば、山と海の乾物を上手く組み合わせている。栄養もあって、とても理にかなっている料理だなと思います」

水に戻さない調理法もOK

そんな栄養満点の乾物を日々の料理に取り入れたいが、ネックとなるのが「水戻しの時間」だろう。パパっと料理を作りたい人にとっては、手間となる時間かもしれない。

星名さんは「基本的に水戻しが必要」としつつも、そのまま使える乾物の一部を紹介してくれた。

「干しダイコン、かんぴょう、麩などは水洗いすればそのまま料理に使えます。昆布や干しシイタケは乾物のまま鍋物に直接入れても問題ありません。

例えば水炊きに入れると栄養もそのまま、うまみも増え、美味しい出汁が出るのでお勧めです」

ただし、毒素を抜く必要があるひじき、戻すのに時間がかかる豆類などは、水戻ししてから調理に使ってほしいという。乾物を使う前は表面に異物が付いている場合があるため、取り払ってから調理に使うことも忘れないでほしいとしている。

このような乾物を健康食として活用してみてはいかがだろうか。

星名桂治

日本かんぶつ協会シニアアドバイザー、かんぶつマエストロ講師。西野商事（現日本アクセス）に入社以来、乾物・乾麺一筋に従事。のち、エイチ・アイ・フーズ株式会社を設立。乾物乾麺研究所所長として、乾物の普及に努めている。