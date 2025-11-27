中トロや牛肉、ブリなど贅沢なラインナップ！くら寿司「無添加うにといくら」フェア
くら寿司にて、ウニとイクラが贅沢に共演する「無添加うにといくら」フェアを期間限定で開催。
ほかにも中トロや牛肉など、贅沢なネタが勢ぞろいするフェアには、AIで育てた旬の寒ブリも登場します！
くら寿司「無添加うにといくら」フェア
期間：2025年11月28日(金)より期間限定
※店舗により価格は異なります
※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了
回転寿司チェーン「くら寿司」にて、期間限定の「無添加うにといくら」フェアを開催。
「濃厚うに(一貫)」や「大粒いくら（一貫）」のほか、“極みの逸品シリーズ”の「板うに手巻きセット(5貫分)」などが数量限定で販売されます！
ウニやイクラをはじめ、豪華食材を贅沢に取り揃えた「無添加うにといくら」フェア。
ほかにも旬のブリとしてAIを活用して育てた「五島列島AI寒ぶり」や「北海道牛のロッシーニ風」など、贅沢なネタもラインナップされます☆
濃厚うに(一貫)
価格：250円
販売期間：2025年11月28日（金）〜12月7日（日）
「濃厚うに(一貫)」は、口の中でとろけていくような食感と、鼻に抜けていく上品な香りが特徴。
型崩れを防ぐため、一般的に使用される食品添加物「ミョウバン」を一切使わず、苦みのないウニ本来の濃厚な旨みが堪能できます！
大粒いくら（一貫）
価格：200円
販売期間：2025年11月28日（金）〜12月7日（日）
白鮭のイクラの中でも大粒のものだけを厳選した「大粒いくら（一貫）」
くら寿司特製・醤油ベースのタレに漬け込むことでコクが際立ち、プチっとした食感が楽しめる味わいです☆
北海たこうに
価格：150円
販売期間：2025年11月28日（金）〜12月7日（日）
※北海道産たこ使用
「北海たこうに」は、タコの甘みに濃厚なウニの味わいがクセになる一品。
ミョウバン不使用のウニを使用したウニソースを、タコと和えた期間限定メニューです。
トリュフ中トロ（一貫）
価格：240円
販売期間：2025年11月28日（金）〜12月7日（日）
濃厚な脂の旨みが楽しめるミナミマグロの中トロを特製タレに漬け、醤油を加えたトリュフソースをかけた「トリュフ中トロ（一貫）」
脂の旨み、トリュフの香りとコクが、バランスよく楽しめます。
また、ペリーラ（大葉のベビーリーフ）の爽やかな風味を添えることで、濃厚ながらもさっぱりと味わいに！
もう一皿手を伸ばしたくなるような逸品に仕上げられています。
北海道牛のロッシーニ風（一貫）
価格：380円
販売期間：2025年11月28日（金）〜12月21日（日）
※お持ち帰り不可
フレンチの王道“ロッシーニ”をお寿司で表現した「北海道牛のロッシーニ風（一貫）」
赤身と脂のバランスが良いもも肉を使用し、低温でじっくり火入れした北海道牛のにぎりです。
そこに、鶏レバーなどを使用した口どけなめらかで濃厚な味わいのフォアグラ風パテを乗せ、醤油を加えた香り高いトリュフソースをかけています。
贅沢な味わいが、口の中で広がる一皿です。
煮穴子握り
価格：110円
販売期間：2025年11月28日（金）〜12月7日（日）
体長20cm前後の細くて小さな穴子を使用した「煮穴子握り」
若魚ならではのしっとりとした食感と旨みが特徴で、1貫につき1匹を丸々楽しめるネタです。
くら寿司特製の醤油ベースのたれで煮ることで、味に深みを出した煮穴子を堪能できます☆
五島列島AI寒ぶり
価格：300円
販売期間：2025年11月28日（金）〜12月21日（日）
この時期、旬となる大型サイズのブリを使用した「五島列島AI寒ぶり」も期間限定で登場。
潮の流れが早い漁場で育つことで身が引き締まり、脂乗りの良さが特徴のネタです！
皮引きを店舗で行うことで鮮度を保ち、しっかりとした身質と脂乗りを楽しめます。
このブリは、AIの活用により、給餌や作業の効率化を図る「スマート給餌機」で養殖。
高騰が続くエサの無駄を減らすとともに、生産者の働き方改革にもつながる、SDGsな養殖の仕組みを活用したネタです！
板うに手巻きセット(5貫分)
価格：1,840円
販売期間：2025年11月28日（金）〜11月30日（日）
※お持ち帰り不可
豪華な商品を一皿で楽しめる、くら寿司こだわりの“極みの逸品シリーズ”に「板うに手巻きセット(5貫分)」が登場。
一枚板に贅沢に並べたミョウバン不使用のウニを、香り高い有明海苔に包んで味わえます☆
藤原系 魚介背油らーめん
価格：780円
販売期間：2025年11月28日（金）〜1月8日（木）
※お持ち帰り不可
商品開発部のヒットメーカー藤原氏が開発したラーメン第2弾が登場します！
2025年6月から期間限定で販売され、好評だった「【藤原系】こってり背脂濃厚まぜそば」に続く第2弾は「藤原系 魚介背油らーめん」
毎朝店舗でとる魚介出汁をベースにした、旨みの詰まった極上スープです。
食べ応え抜群の4枚のチャーシューと、ほうれん草・レッドオニオン・メンマ・たっぷりの背脂をトッピング。
濃厚さの中に、魚介の旨みがあとを引く一杯です☆
にんにくすぎる黒唐揚げ
価格：460円
販売期間：2025年11月28日（金）〜1月8日（木）
「にんにくすぎる黒唐揚げ」は、「ガツンとにんにく×ヒリヒリ激辛」がクセになるサイドメニュー。
にんにくの風味がしっかり感じられる、醤油ベースのタレに鶏もも肉を漬けこんでいます。
さらに、大きな釜で回転させることで肉を柔らかくし、味を染み込ませる工夫も！
注文を受けてから揚げるため、できたての美味しさを堪能できます。
にんにくが効いた、食べ応え抜群の唐揚げです☆
レッドホットソース
価格：115円
販売期間：2025年11月28日（金）〜1月8日（木）
※お持ち帰り不可
トッピング用メニューとして「レッドホットソース」を期間限定で販売。
トマトソースをベースに、辛みの強いカイエンペッパーと塩蔵唐辛子・ラー油を使い、刺激的な辛みの効いた奥行きのある独特な風味に仕上げたソースです。
「あぶりチーズサーモン」や「えび天にぎり」「くらポテト」などと合うよう味を調整しているので、様々なメニューにかけて楽しめます！
辛い物好きにぴったりの、挑戦的なトッピングです☆
ウニやイクラをはじめ、贅沢なネタが期間・数量限定で勢揃い。
くら寿司の「無添加うにといくら」フェアは、2025年11月28日より期間限定で開催です☆
