乾物の保存はどうしたらいい？美味しく食べられるのはいつまで？かんぶつマエストロが教える鮮度を保つ正しい保存方法

日持ちが良く、長期保存が可能な乾物。昆布や乾燥わかめなど、さまざまな種類をストックしている家庭も多いだろう。

しかし、保存が利くというイメージから「ずっとストックしていても大丈夫なはず」と食べる機会を逃していないだろうか。実は、乾物にもおいしく食べられる目安が存在する。

乾物をおいしく食べるための保存法について、「日本かんぶつ協会」のシニアアドバイザーでかんぶつマエストロ講師の星名桂治さんに話を聞いた。

生の食品との違い

そもそも乾物とは、“食材の中にある水分を乾燥させて保存性を高めた食品”だ。

「その保存性の高さには、きちんと理由があります」と星名さん。食べ物に含まれる酵素や微生物の働きが関係しているという。

「生の食品は時間がたつにつれて、酸化や腐敗が進みます。理由は食品中に含まれる酵素や微生物の働きなどによるものです。ただ、食品中の水分が10％以下になるとほとんどの働きが停止します。

つまり、食品を干して水分を抜いた乾物は、酵素や微生物が働きません。これにより劣化や腐敗が進みにくく、保存性が高まっているといえるのです」

保存は基本的に常温

このような理由から、乾物の保存は「基本的に常温で大丈夫」となる。

「冷凍庫や冷蔵庫に入れる人もいますが、たくさんの乾物を入れようとすると、他の食材を入れるスペースもなくなってしまいますよね。乾物は元々保存性が高いので常温保存していただければと思います」

乾物にもある“賞味期限”

ただし、乾物には“賞味期限”がある。パッケージに記載されていることが多いが、基本的に「メーカーが加工し、袋詰めした日から１年」と決められているのだとか。

これは1年に数回しか収穫できない食材を、保存性を高めることで翌年の収穫時まで食べられるようにした乾物本来の特性によるものだそう。

中には賞味期限が多少過ぎても問題ないものもあるが、水に戻した際に腐敗臭が発生したり、色に変化が表れたりしたら「処分してほしい」と星名さんは言う。

「乾物に腐敗や褐変（茶色く変色）が起こっていれば、調理する前に見分けがつくと思います。小麦粉などの粉類は腐敗臭がするとともに、なめると酸味が出るのも特徴です」

また、乾麺や豆類も「茹で時間や戻す時間が通常よりも長くなる」と劣化が進んでいる可能性があるとのこと。

このような変化が表れたら、乾物をおいしく食べるのは難しくなってしまうという。

また賞味期限内であっても、おいしく食べられる目安がある。特に一度開封して長期間放置すれば風味も次第に落ちていく。

湿気や水分に弱く、高温や直射日光が当たる場所に置くと酸化や劣化も進む。最悪の場合は青カビが発生して食べられなくなることもある。

ポイントは“小分けにして密閉”

では乾物をおいしい状態で最後まで食べるには、何を意識すればよいのか。星名さんは、“家庭に見合った消費量”を考慮することがポイントだとアドバイスする。

「家によって気温・湿度の環境も違います。乾物をいい状態で食べるには、大量に買いだめせず、“早めに食べきれる分量を必要に応じて購入する”のが賢い方法といえます」

そして、「最初に1回で使い切れる分を小分けにし、別途容器に保存しておくこと」を勧める。ひと手間を加えることで、乾物が持つ風味が落ちにくくなるという。

「購入した際の袋にそのまま入れておくと、空気に触れて湿気も入りやすいですので、別の容器に移し替えるのが望ましいです。昆布、海苔、春雨などは食べやすい大きさに切っておいて分けるのがいいでしょう。

贈答品でたくさんの乾物をもらったりした場合もそのまま保存せず、小分けにしておきましょう」

容器はガラス瓶、プラスチック容器、ジッパー付きの保存袋などが適している。中の状態が分かった方が使いやすいので、「透明で密閉性の高い」ものを選ぶとよいだろう。

「できれば、中に乾燥材も入れておけばより安心です。乾物の鮮度が分かるよう、容器には賞味期限などを書いたメモやラベルを貼っておくとよいでしょう」

調理後の冷凍保存もOK

また、時短調理を重視したい人は、「乾物を水戻しして冷凍保存する」のがお勧め。

「干しシイタケ、干しダイコンなどは一度に戻して、使いやすいようにラップに小分けしておくと便利です。特に戻すのに時間がかかる豆類にはお勧めです。

戻し汁を使いたい場合は、戻し汁ごと冷凍しておいていいですよ。ただし、いずれも早めに使い切ってください」

作り置きをする場合は、あらかじめ調理したものを冷凍すると手早く用意ができる。かんぴょうの甘煮、煮豆などはまとめて調理し、小分けにしておけばお弁当のおかずにも使い勝手がいい。

「乾物に少しでも親しみを持ってほしい」と語る星名さん。小分け保存なら無理せず使い切ることができるかもしれない。乾物を少しずつ、日々の料理に取り入れてはどうだろうか。

星名桂治

日本かんぶつ協会シニアアドバイザー、かんぶつマエストロ講師。西野商事（現日本アクセス）に入社以来、乾物・乾麺一筋に従事。のち、エイチ・アイ・フーズ株式会社を設立。乾物乾麺研究所所長として、乾物の普及に努めている。