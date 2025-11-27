『コスパ重視派』は【3COINS】へ！ 冬コーデを格上げ♡「ファッション小物」

いよいよ本格的な冬が近づいてきました。「冬コーデを格上げしたいけれどコストは抑えたい」という大人女性は、プチプラの小物を取り入れてみて。今回編集部が注目したのは、【3COINS（スリーコインズ）】でゲットできるファッション小物。マフラーや手袋など、一点投入でシーズンムードを盛り上げてくれそうなアイテムをピックアップしました。

たっぷりボリュームのあるマフラーで華やかな顔まわりに

【3COINS】「チェックボリュームマフラー」\880（税込）

しっかりと防寒しつつおしゃれを底上げするなら、トレンド感のあるチェック柄のマフラーがおすすめ。たっぷりとボリュームがあり、巻くだけで小顔見えが期待できます。ふんわりとした起毛感が、上品に冬ムードを盛り上げてくれそうです。ベーシックで使いやすいベージュのほか、コーデの差し色になるライトブルーとピンクもラインナップ。

洗濯機で洗える！ きれいめのフェイクファーティペット

【3COINS】「洗えるエコファーティペット」\660（税込）

通勤などのきれいめコーデに合わせるなら、上品なティペットがぴったり。ふわふわのフェイクファー素材が、華やかな顔まわりを演出してくれそう。公式サイトには「洗えるので汚れてしまっても安心」とあり、衛生的に使えそうなのが嬉しいポイント。トレンドカラーであるブラウン・ライトグレーのほか、アイボリー・ライトベージュという大人に似合いそうなシックな色味を取り揃えています。

上品に輝くラインストーンが女性らしい手元を演出

【3COINS】「ラインストーン付きニット手袋」\880（税込）

リボンやハートを形どったラインストーンが女性らしい手袋。甘めのデザインですが、手袋なので大人も取り入れやすそう。手首の部分はすっきりとしたリブになっており、上品な雰囲気を漂わせます。親指と人差し指には穴が空いているため、手袋をしたままスマホやタブレットの操作が可能。トレンド感のあるレッド・グレーのほか、アイボリー・ブラックというベーシックなカラーも揃えています。

プラスワンでコーデが華やぐアニマル柄ミトン

【3COINS】「アニマル柄ファーミトン」\660（税込）

今シーズンのトレンドであるアニマル柄。洋服で取り入れるのは派手見えしそうで不安……。そんな大人女性には、防寒もできるミトンがおすすめ。レディなムードが漂うアニマル柄が、コーデに華やぎを与えてくれそうです。指先を開閉できる仕様になっており、スマホ操作など指を使う作業をするときに便利そう。カラーは、ブラウンとアイボリーの上品な2色を揃えています。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M