大阪グルメの代表格・たこ焼き。多くのお店がある中で、自分で焼いて食べるたこ焼き店の元祖として知られるのが、『蛸之徹（たこのてつ）』です。

1979年の創業以来、楽しく・美味しく・変わらぬ味をモットーに多くの大阪人に愛されてきた人気店です。今回は、新しく誕生したグラングリーン大阪店にて、自分で焼くたこ焼き体験を楽しんできました。

今回は、「たこ焼き（12個）」を注文

全席に熱々の鉄板が設置され、たこ焼きを焼く丸型部分と、お好み焼きなどが置けるフラットな部分に分かれています。「たこ焼き（12個）」を注文すると、お店の人がタコを投入し、生地をたっぷり流し込み、紅生姜・天かす・ネギを丁寧にセットしてくださいました。

具たっぷりでおいしそう！

10分ほど経つと表面がふつふつと固まり、いよいよ返しのタイミングです。自分の手で焼き上げるワクワク感、そして少しの緊張感とが混ざり、ワクワクします。

たこ焼き作りが初めての方は、スタッフの方が丁寧にフォローしてくださるので安心を。見た目もきれいに、おいしく焼き上げることができました！

初心者にしては、大成功ではないでしょうか！

テーブルにはマヨネーズ、甘口・辛口のソース、鰹節などが並び、自由にカスタムできるので最後まで飽きずに食べられますよ。

卓上の調味料も豊富です

出汁の効いたやさしい味わいの生地に、大ぶりのタコがしっかり存在感を放ち、ふわとろ食感とともに大阪らしいたこ焼きのおいしさを堪能できます。

「楽しく自分だけの傑作を作る心意気が大切です。」[食楽web]

『蛸之徹』は、たこ焼きだけでなく、お好み焼き、焼きそば、タコのカルパッチョなど一品料理も豊富。サクッと飲みたいときは居酒屋的にも楽しめるので、大阪観光の予定がある方はぜひ覚えておきたい一店です。

（撮影・文◎岩井なな）

●SHOP INFO

蛸之徹 グラングリーン大阪店

住：大阪市北区大深町6-38 グラングリーン大阪ショップ＆レストラン北館2F

TEL：050-5004-2401

営：11:00～23:00