お笑い芸人のゆりやんレトリィバァとお笑いトリオ「３時のヒロイン」の福田麻貴が２７日、都内で行われた「めちゃクエストｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ Ｍｅｔａ Ｑｕｅｓｔ」に登壇した。

Ｍｅｔａ ＱｕｅｓｔはＰＣやゲーム機につなげずに、これ一台だけで遊べるオールインワンのＶＲヘッドセットシリーズ。

昨年１２月に米国・ロサンゼルスへ移住したゆりやんは移住から１年。冒頭から英語であいさつした。

２６年に公開予定の初監督映画「禍禍女（まがまがおんな）」については「すべてが初めての体験で、準備もいろいろやらせていただいて、大変だった」と話したゆりやん。

元々映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」にあこがれて米国に移住したといい、「（今は）山にハリウッドって書いてあるのが見える毎日です」と充実の様子。

大谷翔平選手が所属しているロサンゼルス・ドジャースの拠点のドジャースタジアムにも観戦に行ったといい、「いつかあのマウンドに立ちたいです」と大きな夢をかかげた。

イベントではこの冬にローンチ予定のソーシャルＶＲアプリ「Ｈｅｌｌｏ Ｋｉｔｔｙ Ｓｋｙｌａｎｄ」を体験したゆりやんと福田。ゆりやんは「この世界が現実だったらいいのに」とサンリオの世界に浸り、福田とレースゲームなどで競って楽しんだ。「めっちゃ楽しかった。嫌なことがあったらこの世界に行きたい」（ゆりやん）、「完全に没入した」（福田）と感想を述べた。