20周年周期で現れる大ヒット映画

吉沢亮主演の「国宝」が今月24日、実写日本映画歴代興行収入ランキング第1位となる173億7739万円を記録した。

吉田修一の原作小説はあるものの、173億5000万円でこれまでトップだった「踊る大捜査線THE MOVIE2レインボーブリッジを封鎖せよ！」（2003年）のように先行して放送されたテレビドラマや劇場版があるわけでもなく、観客の口コミでここまで数字が延びたことは快挙。作品の題材になった歌舞伎界にもその人気は波及し、古典芸能の新たなファンを作り出している。米アカデミー賞の国際長編映画賞にもノミネートされ、最終候補の15作品に選ばれるかは12月16日の発表を待つまでわからないが、まだまだ話題は尽きない。

日本の実写映画に記録破りの大ヒットが生まれるのは、約20年の周期がある。今回の「国宝」が「踊る大捜査線THE MOVIE2〜」の記録を破ったのは22年ぶり。その前に第1位の記録を持っていたのは興行収入110億円の「南極物語」で、その公開は20年前の1983年。更にその前にダントツの1位だったのは、1964年に開催された東京オリンピックを捉えた、市川崑総監督による記録映画「東京オリンピック」（1965）で、18年前。この映画の時代は配給収入で表示されているので同列には語れないが、映画料金が全国平均203円の時に配給収入12億2321万円を記録している。しかも一般の観客動員数は750万人で、学校動員が1600万人と言われ、合わせて2350万人は今に至るも実写映画歴代1位の観客動員数である。「国宝」の観客動員数が、現在1231万人であることを見ても、その驚異的なヒットぶりがうかがえるだろう。

■SNSが生んだカルチャーブーム

20年周期の大ヒット作は時代を映す鏡でもある。「東京オリンピック」は当時テレビが普及していたが、今のようにリアルタイムのスポーツ中継が普通にあった時代ではないし、この時のオリンピックは事前に国民の気分が盛り上がっていたわけではなく、開催期間中に日本人選手が活躍したことから熱狂が広まっていった。その余韻を締めくくったのが記録映画で、国民的なヒットにつながった。

「南極物語」は当時教科書などにも掲載された、南極大陸に残された南極観測隊のそり犬タロとジロの物語。幅広い世代が知っている実話を基に、高倉健が主演。これだけでも注目は高かったが、フジテレビが制作し、メディアを使った大量宣伝が大ヒットにつながった。この作品の成功をきっかけにフジテレビを始め、テレビ局各局が映画製作に本格的に参入することになった。

「踊る大捜査線THE MOVIE2〜」の場合は、この作品の劇場版第1作が公開された1998年ごろからその兆しはあったが、ヒットしたテレビドラマの劇場版がもてはやされた。以降も「LIMIT OF LOVE海猿」（2006年）が71億円、「HERO」（2007年）が81億5000万円、「花より男子ファイナル」（2008年）77億5000万円と、ドラマの劇場版は大ヒットを連発。その流れを作ったのがこの作品だった。

そして22年ぶりの記録を作った「国宝」だが、これは外国人観光客が増え、世界が日本の良さをSNSなどで発信するようになった今、日本人が日本の文化や歴史を見直す機運が高まっている兆しではないのか。歌舞伎だけでなく北斎の浮世絵、あるいは茶道や見た目にも美しい日本料理など、エンタメと結びつけられる切り口さえ見つかれば、ここから日本の文化・風俗を題材にした、新たなヒット作が生まれる可能性がある。果たして「国宝」をきっかけにどんなムーブメントが巻き起こるか。今後の展開が楽しみである。

（金澤誠／映画ライター）

