連覇を狙う侍ジャパンのクローザーとして期待されるのが佐々木朗希（24）だ。

今季終盤、先発からリリーフに配置転換され、ポストシーズンでは9試合10回3分の2を投げ、防御率0.84と安定感を披露し、球団史上初のワールドシリーズ連覇に貢献した。

160キロ超の直球と落差の大きいスプリットでメジャーの強打者をねじ伏せただけに、抑えには最適だ。

佐々木は来季、先発復帰が決まっているが、WBCでリリーフをこなすのは可能なのか。

起用法にかかわらず、そもそも佐々木がWBCに出場できない可能性は否定できない。仮に球団からゴーサインが出たとしても、WBCへの選手の出場可否は、大会を主催するWBCIが契約する保険会社の判断に委ねられることもある。原則として大会開催の前年に60日間以上の負傷者リスト（IL）入りした選手は故障や再発のリスクが高いため、出場は認められない。実際、これまで保険会社が出場を容認しなかったため、代表から外れたケースは珍しくなく、前回2023年大会では今季限りで引退したドジャースのレジェンドであるカーショーが保険会社の審査に通らず、開幕直前に漏れたことがあった。

今季の佐々木は60日間のILに入り、137日間チームを離れた。仮に侍ジャパンが佐々木を招集し、本人も出場に前向きな姿勢を見せても、高額な補償費用の支払いを敬遠した保険会社によって、メンバーから外される可能性は十分にある。

佐々木に限らず山本由伸は出場できるのか。また、大谷の二刀流は実現するのか。そして最大のライバル・米国に勝てそうなのか。

