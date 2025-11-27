西武からポスティングシステムで大リーグ移籍を目指す今井達也投手（27）が12月初旬にも渡米する見通しと26日（日本時間27日）、全米野球記者協会所属のフランシス・ロメロ記者が自身のX（旧ツイッター）で報じた。

同記者は今井が渡米後、「複数のMLBチームと面談する見込み」と記した。

今井をめぐっては大リーグ公式サイト「MLB.com」で今オフのFA市場における先発投手のパワーランキングで4位にランクイン。米メディアによると、ヤンキース、ジャイアンツ、ブルージェイズが獲得に興味を見せているとみられ、5年以上の年数で、1億ドル（約154億円）を超える契約が予想されている。

今井本人は24日に放送されたテレビ朝日系「報道ステーション」で「ドジャースのようなワールドシリーズ優勝を狙えるチームなのか、ドジャースを倒しにいくのか」と今後、どのように球団を選ぶのかと質問され「僕は倒したいですね、どうせだったら」ときっぱり回答。「もちろん大谷選手、山本投手、佐々木投手と一緒にプレーするのも楽しそうだなと思うんですけど、ああいうチームに勝ってワールドチャンピオンになるのが、自分の人生にとって一番、価値があるのかなって」と“打倒ドジャース”を宣言した。