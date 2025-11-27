【大谷翔平WBC出場表明の裏の「5つの疑問」】

WBCだけじゃない…大谷翔平&ドジャースの来季に向けた“綱引き”の落としどころ

ドジャースの日本人選手のWBCに向けた動向は米国でも注目されている。

地元紙「ロサンゼルス・デイリーニュース」は25日、ワールドシリーズでMVPに選出された山本由伸（27）の出場について「（球団は）レギュラーシーズンでチーム最多の173回3分の2を投げ、さらにポストシーズンで37回3分の1を投じた山本に参加して欲しいとは思わないだろう」と否定的に報じた。

確かに今季の山本は開幕投手を務めた3月のカブスとの日本開幕戦から、ワールドシリーズまでフル稼働。大谷が投手として出遅れ、スネル、グラスノーと左右のエース格らの故障者が続出する中、唯一、ローテを守った。レギュラーシーズンは30試合で12勝8敗、防御率2.49、ポストシーズンは6試合（先発5試合）で5勝1敗、同1.45。延長十八回までもつれたブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦では1失点完投した第2戦から中1日ながら、登板に備えてブルペン入り。さらに先発して勝利投手になった第6戦から中0日で第7戦にリリーフ登板。胴上げ投手になって話題を呼んだ。受賞は逃したものの、サイ・ヤング賞投票では3位に入った。

大リーグに詳しいスポーツライターの友成那智氏がこう言った。

「今季は絶対的なエース格として最大のパフォーマンスを発揮した山本が出場すれば、故障を招きかねないだけに、球団が難色を示すのは当然。代表入りを辞退するよう、今ごろは代理人を通じて必死に説得しているのではないか。ド軍としては山本が批判されないよう、言い訳も考えているとみます。『コンディション不調』などを理由にキャンプ序盤から負傷者リストに入れて、開幕後もしばらくは休ませるのではないか。ローテに余裕があるだけに、山本にはWBCではなく、ポストシーズンを見据えた調整をさせるはずです」

同じ短期決戦でも山本はポストシーズンを優先させるというのだ。

◇ ◇ ◇

WBCで大谷の二刀流は実現するのか。大谷の参戦は岡本、村上らメジャー挑戦組出場の追い風になるのか。そして、最大のライバル・米国に勝てそうなのか。

●関連記事【WBC「5つの疑問」】…では、それらについて詳しく報じている。