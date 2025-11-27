“チャイナ服でかわら割りするフリーアナ”堀江聖夏＆高橋凛、“健幸アンバサダー”就任「筋肉は裏切らない！」
“チャイナ服でかわら割りするフリーアナ”堀江聖夏（32）と、グラビアアイドルとして10年以上にわたり第一線で活躍する高橋凛（35）が27日、“健幸アンバサダー”に就任したことが発表された。
「日本健幸化計画」は、SNS累計フォロワー数230万人超えのTestosteroneとLivetoonが共に立ち上げた、社会プロジェクト。Testosteroneが人生を賭けて取り組んでいく日本中の人々を健幸にする計画のことで、「一人でも多くの人が心と体の健康を保ち、幸せに暮らせる社会の実現」をビジョンに掲げて推進し、メディア、トレーニング、プロダクト、コミュニティなど、さまざまな領域を掛け合わせた取り組みを通じて、誰もが健幸に暮らせる社会の実現を目指すもの。
今回アンバサダーに就任した2人は、Testosteroneのビジョンに共鳴しながら、それぞれの専門性と経験を活かし、多様な角度から「健幸」を届ける。
■コメント
▼堀江聖夏
【自己紹介】
健康と強さを通して自分らしく輝くことをテーマに活動しています。NESTA-PFTの資格を活かして日々トレーニングを行い、10年以上続けている空手と瓦割りを通じて、心身のバランスを大切にしています。“強く、美しく、健康に”をモットーに、心も体もエネルギッシュに！発信していきたいと思います。
【就任コメント】
このたび、日本健幸化計画の健幸アンバサダーに就任いたしました堀江聖夏です。私はアナウンサーとして言葉を届ける仕事をしながら、空手を通して10年以上、心と体を鍛えてきました。強さとは、誰かと比べることではなく、“自分を好きでいられる力”だと思っています。忙しい毎日の中でも、ほんの少し体を動かすこと、深呼吸をすること、笑うこと、それだけで、人はもっと健やかで幸せになれると思っています。そんな「健幸」の輪を広げていけるよう、心を込めて活動してまいります！押忍！
▼高橋凛
【自己紹介】
健康的に“自分を好きになれる体づくり”をテーマに活動しています。グラビア活動をきっかけに、無理なダイエットで心も体も疲れてしまった経験から、正しい食事とトレーニングで心身を整えるボディメイクに出会いました。かつては「食べること＝悪いこと」と思い込んでいましたが、今ではしっかり食べて動くことで、自分をもっと好きになれることを実感しています。現在はSNSを通じて、無理なく続けられる“健幸”なライフスタイルを発信しています。
【就任コメント】
このたび、「日本健幸化計画」健幸アンバサダーに就任いたしました、高橋凛です。私にとって“健幸”とは、ただ健康でいることではなく、心も体も満たされて「自分を好きでいられる状態」だと思っています。昔は食べることが怖くて、無理なダイエットで自分を追い込んでいました。でも、正しい食事とトレーニングを通して自分を大切にすることを学び、“食べて、動いて、笑って、よく眠る”そのシンプルな毎日が、心の豊かさにもつながると実感しました。日本健幸化計画の想いに共感し、この活動を通して、誰もが自分を責めずに、自然体で笑顔でいられるようなきっかけを届けていきたいです。
▼Testosterone
凛さん！聖夏さん！この度は日本健幸化計画への賛同ありがとうございます！
日本を世界で一番健幸な国にするために明るく楽しく取り組んでいきましょう！ご一緒できて光栄です！筋肉は裏切らない！
