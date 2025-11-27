ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、『わんわん物語』の名シーンのアートがあしらわれた、ディズニーデザイン「ジャカード織のメガネケース」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ジャカード織のメガネケース」わんわん物語

© Disney

価格：1,980円（税込）

サイズ：幅約16、奥行約6、高さ約5.5cm

折りたたみ時：幅約16、奥行約5.8、高さ約1.2cm

主材：ポリエステル、再生繊維、鉄

付属品：メガネクロス

※折りたたんだ状態でフレーム幅約14.5cm、フレーム高さ約5cm、厚み約3cm以内のメガネが収納できますが、形状によっては収まらない場合がございます。

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『わんわん物語』デザインのメガネケース。

落ち着いた中にも優雅さを感じる仕上りで、小物にもこだわる大人女性にもオススメです！

また一面、光沢のある糸で繊細な花柄を織り上げています。

© Disney

生地は、光沢糸を使った美しく繊細なジャカード織り。

ジャカード織りは、ネクタイにも使われている素材です。

© Disney

『わんわん物語』の名シーン、「レディ」と「トランプ」がミートボールスパゲッティを食べているアートにも癒されます。

眺めているだけでほっこりとした気分に☆

© Disney

＜オープン時＞

大きく開いて出し入れしがしやすい仕様◎

三角形なのもかわいい！

© Disney

メガネを入れていない時はコンパクトに折りたたんでおくことができ、かさばりません。

プレゼントにも喜ばれそう！

『わんわん物語』の名シーンのアートがあしらわれた、ディズニーデザイン「ジャカード織のメガネケース」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

