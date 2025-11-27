上白石萌音「路頭に迷うことがあれば…」社長に意外な“懇願” 太平洋セメント新CM発表会
俳優の上白石萌音（27）が27日、都内で行われた『太平洋セメント新CM発表会』に登場。社長に対し、意外な“懇願”をして会場の笑いを誘った。
【写真】自分のスゴイと思うところを明かした上白石萌音
イベントでは上白石の登壇の前に、田浦良文社長が上白石の起用理由を説明。社長は「トリリンガルで、『スゴイよ上白石さん』」とCMのテーマにかけて上白石を評価した。
この後の登場した上白石は恐縮しきり。「今後、路頭に迷うようなことがあったら社員として迎え入れてくださりそうな雰囲気でしたので、ありがたい」と話した。その上で「私はトリリンガルではないのですが、そのあたり社長さん大丈夫ですか」と降壇した社長に質問。「頑張って語学を磨いておきたい」と“入社”に向けた備えを語った。
新CMはセメントがさまざまなものに形を変えていく様子をCGを駆使して表現。タイトルは「スゴイよセメント」編で15秒と30秒の2種類がある。同社が上白石を起用するのは初めてで、12月1日から放送される。発表会では田浦良文社長も登壇し、事業概要や広報戦略を説明した。
