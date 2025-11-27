やす子、否定せず笑顔で「マニー！」 上田晋也「5億（円）くらいもう…」
お笑い芸人のやす子（27）が、26日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演した。この日のテーマは「ワークライフバランスを捨ててる女＆大事にする女」。やす子は“ワークライフバランスを捨てている派”として登場し、独自の仕事観を明かした。
【写真】「なんだかとっても似てますね 可愛い」やす子の横でぐっすり眠るアビシちゃんの“無防備”ショット
やす子いわく、「寝ない方がアドレナリンが出て頑張れる」という自分なりのルールがあるそうで、そのストイックな働き方にスタジオも興味津々。MCのくりぃむしちゅー・上田晋也が「あと何年、休みなしで働くつもりなの？」と質問すると、やす子は「90歳まで働かなくてもいいお金を貯めたい」と野望を告白。さらに、その必要額を「5億（円）くらい？」と口にするや、上田は「5億（円）くらいもう貯められたんじゃないですか？」と即ツッコミ。
やす子はこれを否定せず、笑顔で“お金のポーズ”を披露しながら「マニー！」と叫び、スタジオは大いに盛り上がった。
