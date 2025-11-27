富山湾の魚が泳ぎ回る水槽を眺めながら、すしを味わう――。

斬新なイベントが魚津水族館（魚津市）で開かれた。同館は「寿司（すし）といえば、富山」を掲げる県と連動。すしをテーマにした企画の数々が人気を呼び、１０月の来館者数が昨年比で２割増えた。現役では日本最古とされる同水族館の目新しい挑戦が続いている。（古池徹）

３日夜、ブリやエイが泳ぐ「富山湾大水槽」の前には、テーブルと椅子がずらりと並んでいた。すし店のようなカウンター席に座った参加者は、魚津市のすし職人が握ったカンパチやベニズワイガニなど自慢のネタをほお張った。富山市の会社員男性（２８）は「水槽がいけすに見えてきた。なかなかできない体験だ」と喜んでいた。

営業後の午後５時半から開催されたイベントでは、すしの試食に加え、魚介類の水槽を見学し、漁法や鮮度を保つ「神経締め」などの技について地元漁師の話に耳を傾けた。生きた魚がすしネタになるまでを丸ごと知ることができるイベントに、３０人が集まった。

同館はすしをＰＲする県と連携し、今年度から「寿司ネタ見るなら、魚津水族館」を掲げ、次々と企画を打ち出している。すしネタになる魚介類の前に、その味わいを解説するパネルを常設したほか、企画展「寿司展」（９月〜１１月３日）では、すしの歴史の解説や、市内のすし店の地図も掲示。すしネタの着ぐるみで記念撮影できるブースを設置し、通常はネタにならない魚を飼育員が実食した感想をまとめて展示するなど、知恵を絞った。

着想の面白さは、ＳＮＳを中心に話題を集めた。１０月下旬に訪れた富山市の保育士の女性（２９）は「Ｘ（旧ツイッター）で知って来た。他の水族館にはない企画だ」と楽しんでいた。

人気は数字にも表れた。会期中の１０月には約１万７６００人が訪れ、昨年の同月比で２１％増を記録。清水悟史館長は「ここまで反響があるとは。思い切った企画だが、否定的な苦情はなく、地元からも『毎月やったら』とおほめの言葉もあった」と手応えを感じていた。

一連の取り組みは、水族館と地域の連帯も生んだ。企画展などでは、地元のすし店や漁業関係者が協力し、県立富山北部高校（富山市）の生徒は、すしをモチーフにしたＬＩＮＥスタンプを考案。「心の支え（サザエ）」「ひさし鰤（ブリ）」などと駄じゃれを添えた遊び心あふれるキャラクターを考案した。

今年度は、すしの写真を使った入館券が配布され、秋の企画展の一部グッズは現在も入手できる。清水館長は「水産業や地域の活性化に向け、今後も企画を催したい」と意気込んでいた。