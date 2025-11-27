『ストレンジャー・シングス』最終シーズン配信開始で史上2度目の鯖落ち発生

長らく待望されていたSF大作『ストレンジャー・シングス 未知の世界』シーズン5の配信開始と同時に、ストリーミングサービス・Netflixがクラッシュするという異例の事態が発生した。

『ストレンジャー・シングス』シーズン5配信直後にNetflixがダウン

事件が起きたのは太平洋時間11月26日（水）午後5時（日本時間11月27日午前10時）。配信が開始された直後、サービスは約3分間にわたってダウンし、一部のユーザーではその後もバグが続いたという。本シーズンを視聴するためにログインを試みた数万人の人々は、プラットフォームへのアクセスを拒否された。

この時、ユーザーの画面に表示されたのは、Netflixのリアリティ番組『パーフェクト・スイーツ』の画像と、「問題が発生しました。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ホーム画面で探索するものがたくさん見つかるはずです」というキャプションであった。

サービス停止から約5分後の午後5時5分までに通常に戻ったが、最終シーズンの配信を心待ちにしていたファンにとって、この短い中断は衝撃的であったに違いない。

史上2度目となる『ストレンジャー・シングス』によるトラフィック過負荷

Netflixが『ストレンジャー・シングス』のトラフィックによって過負荷状態に陥ったのは、これが初めてではない。2022年7月にも、バラエティは、シーズン4の最後の2エピソードが公開された際にも、ストリーミングサービスが短時間利用できなくなったと報じている。

また、直近では、Netflixで初めてライブ配信されたイベントの一つであるプロボクシングのマイク・タイソン対ジェイク・ポールの試合中にも、ユーザーはサービスの停止を経験している。世界的なメガヒット作の最終章となる『ストレンジャー・シングス』が配信開始と同時にサービスをダウンさせた事実は、本作への期待値がいかに高かったかを物語っていると言えるだろう。

Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』シーズン5 VOL.1は独占配信中。（海外ドラマNAVI）

参考元：Variety

