¡È10Ç¯¤Ö¤êºÆ²ñ¤·¤¿Ä¹½÷¤Î»Ñ¡É¤¬ÏÃÂê¡¦¹â¶¶¥¸¥ç¡¼¥¸¡Ê67¡Ë¡¢ÉÊ¿ôËÉÙ¤Ê¿©Âî¤òÈäÏª
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖTHE ¸×ÉñÎµ¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¹â¶¶¥¸¥ç¡¼¥¸¡Ê67¡Ë¤¬¡¢ÉÊ¿ôËÉÙ¤Ê¿©Âî¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×10Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿Ä¹½÷¤È¤Î´é½Ð¤·2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¹â¶¶¤Ï1998Ç¯9·î¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»°Á¥Èþ²Â¡Ê43¡Ë¤È·ëº§¡£2004Ç¯11·î¤Ë¡¢Ä¹½÷¡¦¥ì¥Î¥ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2016Ç¯3·î¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2024Ç¯11·î¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¤Ï¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¤È¤¤¤¦Ä¹½÷¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¸¤µ¤ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
ÉÊ¿ôËÉÙ¤Ê¿©Âî¤òÈäÏª
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏSNS¤Ç¡¢±Ç²è¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢Ä¹½÷¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¼êÎÁÍý¤Ê¤É¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¹â¶¶¡£2025Ç¯11·î26Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢ÉÊ¿ôËÉÙ¤Ê¼êÎÁÍý¤¬ÊÂ¤Ö¿©Âî¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö·ÜÆù¤È¥Ê¥¹¤Î´Å¿É¤ª¤í¤·Åº¤¨¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤È¤¿¤é¤³¤È¥Þ¥è¥Í¡¼¥ºÏÂ¤¨¡¢ÌîºÚ¥µ¥é¥À¡¢¤¿¤¯¤¢¤ó¤ÈÇß´³¤·¡¢Ç¼Æ¦¤È¸¼ÊÆ¤´ÈÓ¡¢¤Ê¤á¤³¤ÈÆ¦Éå¤ÎÌ£Á¹½Á¡£¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡¼!¡ª¡×¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë