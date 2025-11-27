TWICE・チェヨン、日本で実施予定のイベント不参加へ　「迷走神経性失神」で活動休止中

「迷走神経性失神」で活動休止中のTWICE・チェヨンが日本でのイベントを欠席することがわかった。11月26日、TWICEの日本公式ホームページで発表された。

【写真】チェヨン、友人歌手と“アンダーウェア露出”で物議

TWICEは来る11月29日にインテックス大阪、30日に幕張メッセで日本6thアルバム『ENEMY』購入者対象リリースイベントを実施予定。発表では「健康状態を鑑みて、チェヨンは両日とも不参加となることが決定しました」と伝えられた。

併せて、「ファンの皆様には、多大なご心配とご迷惑をおかけしてしまい大変申し訳ございません。本人の体調回復を最優先に考えての開催となりますことを、ご理解・ご協力いただけますと幸いです」とファンへの呼びかけがなされた。

このため、チェヨンはリリースイベントで行われるメンバー全員とのサイン会、ユニットやメンバー全員とのお見送り会、オフィシャル出待ちで不参加となる。また、チェヨンとのメンバー個別による2SHOTチェキ撮影会は日程未定での開催延期となった。

（写真提供＝OSEN）チェヨン

所属事務所JYPエンターテインメントは今月20日、チェヨンが「迷走神経性失神」と診断されたとし、年末まで一時的に活動を休止することを発表した。「迷走神経性失神」はストレスや痛み、自律神経の乱れなどが引き金となり血圧低下や徐脈を引き起こし、一時的に脳への血流が不足して意識を失う症状だ。

TWICEは6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中だが、チェヨンは10月25日に行われたマレーシア公演、11月1〜2日と8〜9日に行われたオーストラリア公演すべて「健康上の理由」で欠席。今回の発表後も11月22〜23日の台湾公演を欠席し、今後予定している12月6〜7日の香港公演、12月13〜14日のタイ公演の計4公演の参加も見送る。

事務所は「健康を最優先にしなければならないという医師の指示に基づき、チェヨンは今後のスケジュールに制限付きで参加し、特定の活動には参加できない可能性がある」とし、「（ツアー不参加を）チェヨン本人も大変残念に思っている。10月末からファンイベントやワールドツアーに参加できていないことについて、改めてファンの皆様に申し訳ない気持ちを伝えた」としていた。

◇チェヨン プロフィール

1999年4月23日生まれ。本名ソン・チェヨン。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインラッパーを担当している。華奢で小柄な体形で、ついたあだ名は「ちびラッパー」。髪型やメイクでしっかりと自身の個性を表現していることから、ファンの間ではたびたび「真似したいスタイル」と話題に上がる。2024年4月、10歳年上の韓国男性歌手Zion.T（ザイオンティ）との交際を認めた。