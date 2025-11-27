カリフォルニア州ヨセミテ国立公園でハイキングを楽しむ観光客＝8月31日/Apu Gomes/Getty Images

（CNN）米内務省は25日、主な国立公園で来年から、外国人観光客の入場料と年間パスの料金を値上げすると発表した。

発表によると、「居住者重視の米国人家族ファースト料金体系」に基づき2026年1月1日から、非居住者向けの年間パスを現在の3倍以上の250ドル（約3万9000円）に値上げする。居住者向けのパスは80ドルのまま据え置く。

入場料はグランドキャニオン、ロッキー山脈、イエローストーン、ヨセミテなど訪問者数の多い11の国立公園で、外国人観光客から通常の料金に100ドルを上乗せして徴収する。

値上げについてホワイトハウスは「アメリカ人には手頃な料金、外国人は大幅値上げ」とSNSに書き込んだ。

米国を訪れる外国人観光客は、関税政策や移民摘発などの影響で減少している。イエローストーンの入場者に占める外国人客の割合は、18年の約30％から24年は14.8％に落ち込んだ。

内務省は併せて、来年「居住者限定の愛国無料入場デー」を設けると発表。メモリアルデー（戦没者追悼記念日）や7月4日の独立記念日、トランプ大統領の誕生日にあたる6月14日の「国旗の日」などの祝日は、居住者に限って入場料を無料にするとした。

他国でもエジプト、タイ、カンボジアなどは、国立公園や観光名所を訪れる外国人観光客の入場料値上げを実施している。