佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の27日の天気をお伝えします。



「雨と風の予想」

昼ごろには佐賀県、昼すぎには福岡県で雨が降り出すでしょう。そのころには風が南よりから西よりや北よりに変わり、一気にひんやりと感じられそうです。また、風も強まります。強風や落雷、竜巻などの突風にご注意ください。



「黄砂の予想」

夜になり雨がやむと再び黄砂が飛来します。28日には一度落ち着きますが、引き続き大陸では多く飛んでいるため、もしかすると週末以降も影響があるかもしれません。



「黄砂飛来時の注意事項」

暗くなってからの飛来なので、洗濯物への影響は心配なさそうです。ただ、視界が悪くなったり健康に影響したりすることがありますので、車の運転はいつも以上に慎重に、夜のお出かけはマスクをするなど対策をしましょう。



「気温はどうなのか？」

最高気温は26日より高いでしょう。福岡市で19℃、そのほかの各地では18℃の予想です。



「なのか間予報」

今週末は晴れてお出かけ日和でしょう。福岡市では土曜日の最低気温が5℃と今季一番の寒さとなる予想です。そして日曜日の最高気温は21℃の予想で、季節が逆戻りするような暖かさとなりそうです。気温の変化が大きくなるので、体調を崩さないようご注意ください。