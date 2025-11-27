お笑いトリオ「3時のヒロイン」福田麻貴（37）が27日に都内で「めちゃクエスト presented by Meta Quest」に出席した。

この日、お笑い芸人のゆりやんレトリィバァも登壇。関西大学の先輩後輩で同じダンスサークルに所属していた間柄だ。福田は、大学在学中に吉本興業入り。「部活の幽霊部員みたいになっている時にゆりやんが（ダンス部に）入ってきた」という。

ゆりやんが、部員の間では「まっきーさんっていう先輩が吉本の学校に入って、部活に来る時は少し芸能人の感じが出てくる」という噂があったと明かすと、福田は「吉本入ってからダンスサークルほとんど行ってないんで、でっちあげ」と全力否定。「恥ずかしくて吉本入ったこと隠してたんですよ。 本当に10人くらいにしか言ってなくて…。泥臭い吉本生活してたんで 一番自己肯定感が低かった」と当時を振り返った。

この日も軽快な掛け合いで会場を盛り上げた先輩後輩コンビ。仕事で共演はあるものの、プライベートの交流は少ないよう。 仲が悪いというわけではないが、互いに「LINEは知らない」という。福田が過去にゆりやんの単独ライブを見に行きたいと思い、SNSのDMでゆりやんに連絡をすると「無視されました」と暴露。「 2年後くらいに、“すいません、今見ました”みたいなのが来た」と説明し、笑いを誘った。