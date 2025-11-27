テレビ東京（C）ORICON NewS inc.

　テレビ東京系経済報道番組『WBS（ワールドビジネスサテライト）』（月〜木　後10：00　金　後11：00）でデスクを務める篠原裕明氏が、26日に自身のXを更新。12月から同局朝のマーケット報道番組『Newsモーニングサテライト（モーサテ）』（月〜金　前5：45〜7：05）のデスクに異動することを報告した。

【報告全文】『モーサテ』への異動を伝えた『WBS』デスク・篠原裕明氏

　篠原氏は「12月より、現在の「WBS」デスクの立場を離れ、朝のマーケット報道番組「Newsモーニングサテライト」（モーサテ）のデスクに異動します」と報告。

　「WBSには、2012年から2014年にかけてディレクターとして携わった後、政治部の官邸キャップなどを経て、約10年ぶりにデスクとして戻りました。特にこの1年は、トランプ氏を軸とした経済のさまざまな展開が印象的で、経済について多くの学びを得ることができました」と振り返り、「こうしたなか、近年マーケットを取り巻く激動を目の当たりにし、より専門的にマーケット分野を学びたいという思いが強まり、今回希望してモーサテのデスクに異動することとなりました」と異動の経緯を説明した。

　そして「これまでの政治中心のキャリアに、経済・マーケットの知見を加え、さらにパワーアップしてまいりたいと思います」と意気込み。「モーサテは朝5時45分からの早朝番組ですが、WBSをご覧の皆様にも、ぜひ視聴習慣に加えていただければ幸いです」と案内した。

