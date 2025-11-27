『ミスド福袋2026』

写真拡大

　ダスキンが運営するミスタードーナツは創業55周年を記念し、販売希望の声が多かった「ポン・デ・ライオンと仲間たち」をデザインに使用した福袋と、原田治氏のイラストをデザインに使用した福袋『ミスド福袋2026』全2種を発売する。12月10日から予約開始し、26日から数量限定で順次発売。

【写真】顔もはめられちゃう！「ポン・デ・リング型ぬいぐるみ」

　同店では「いつもあるのに、いつもあたらしい。ミスタードーナツ」のブランドスローガンのもと、新しい出会いにワクワクするミスタードーナツを目指し取り組んでいる。今回発売する『ミスド福袋2026』は“ミスドを楽しみつくす55周年セレクション”をテーマに感謝を込めた福袋が登場し、2026年のスタートを楽しめるラインアップとなる。

　ミスタードーナツの人気キャラクターである「ポン・デ・ライオンと仲間たち」がデザインされた『ミスド福袋3800円』は、デコレーションキット、ポン・デ・ライオンミニトート、ハンドタオル2枚セットにドーナツ引換カード（20個分）が入った福袋。今回福袋として初登場となる「デコレーションキット」は、人気ドーナツである「ゴールデンチョコレート」のきいろいつぶつぶと、チョコレートペンがセットになり、好きなドーナツにデコレーションができるグッズとなっている。

　これまで多くのプレミアムグッズのデザインを手掛けてきた原田氏のイラストがデザインされた『ミスド福袋6500円』は、ポン・デ・リング型ぬいぐるみ、原田治トートバッグ、原田治ハンドタオル、スケジュールン、ドーナツに合うドリップコーヒーセットとドーナツ引換カード（35個分）が入った福袋。原田氏のイラストを使用したトートバッグや、人気商品であるポン・デ・リングがぬいぐるみになって登場する。

　それぞれの福袋にはドーナツ引換カードがセットになっており、購入日から引換期限まで、好きなタイミングで好きな個数を全国の店舗で引き換え可能。さらに、今年からミスドネットオーダーでもドーナツ引換カードを利用できるようになり、さらに便利に利用できる。

　また、『ミスド福袋2026』購入者限定で、同店をさらに楽しめるキャンペーンも展開。それぞれの福袋に入っているドーナツ引換カードが応募券となり、ミスタードーナツアプリからのご応募いただくと抽選でミスドミュージアム体験ツアーやこのキャンペーンだけのオリジナルデザインの原田治オリジナルマグカップが当たる。

【ミスド福袋3800円　セット内容】
デコレーションキット／ポン・デ・ライオンミニトート／ハンドタオル2枚セット／ドーナツ引換カード（20個分）

●デコレーションキット
あのゴールデンチョコレートのきいろいつぶつぶが福袋グッズに！自宅でお好きなドーナツをデコレーションして楽しめる

●ポン・デ・ライオンミニトート
かわいいポン・デ・ライオンの刺繍が入ったオリジナルミニトート。便利なファスナー付きで、ちょっとしたお出かけにも、ランチトートにも。

●ハンドタオル2枚セット
ポン・デ・ライオンとフレンチウーラーがかわいいストライプ柄と、人気のドーナツがデザインされたドーナツ柄のハンドタオルの2枚セット。

【ミスド福箱6500円　セット内容】
ポン・デ・リング型ぬいぐるみ／原田治トートバッグ／原田治ハンドタオル／スケジュールン/ドーナツに合うドリップコーヒーセット／ドーナツ引換カード（35個分）

●ポン・デ・リング型ぬいぐるみ
人気のポン・デ・リングがなんとぬいぐるみに！55周年のオリジナルワッペンがついたデザイン。

●原田治トートバッグ
原田氏のイラストをデザインに使用したショルダータイプのトートバッグ。A4サイズが入る大きさのお出かけにもピッタリなトートバッグ。

●原田治ハンドタオル
原田治氏のイラストをデザインした爽やかなドット柄のハンドタオル。

●スケジュールン
人気のスケジュールンがドーナツデザインで登場。表紙は4種類。差し替えて使用可能。年間カレンダー、年間プラン、マンスリー、ウィークリー、メモ、ドーナツ年表、ドーナツレポート、付箋メモがあり、楽しく使える。

●ドーナツに合うドリップコーヒーセット
“World's best coffee & Fresh Donuts”をテーマに「ドーナツと一緒に楽しめる最高のコーヒー」を追求し続けてきたミスタードーナツが、今回福袋用として「ドーナツに合う」ドリップコーヒーを特別にブレンド。

■内容　各1袋
ポン・デ・リングに合うオリジナルブレンド
オールドファッションに合うオリジナルブレンド
フレンチクルーラーに合うオリジナルブレンド