冬春限定♡チョコパイの新作「生 チョコパイ＜ストロベリー＞」が甘酸っぱくてかわいい

ロングセラーの「チョコパイ」が進化した「生 チョコパイ」シリーズに、冬春限定のストロベリー味が仲間入りします。2025年12月1日(月)に発売される「生 チョコパイ＜ストロベリー＞」は、果汁入り(※1)苺ホイップをふんわり食感のケーキでサンドし、ホワイトチョコで優しく包み込んだキュートな一品♡白×ピンクの華やぐビジュアルは季節感もたっぷりで、仕事や家事の合間にも気軽に楽しめる仕立てです。旬の甘酸っぱさを手軽に味わえる注目の新作デザートをご紹介します。

果汁入り苺ホイップが主役の新作

今回登場する「生 チョコパイ＜ストロベリー＞」は、生 チョコパイシリーズで初めて果汁入り(※1)のホイップを採用。

いちご果汁4.3％(生換算)の甘酸っぱい苺ホイップを、しっとりふんわり食感のケーキで挟み込んだ贅沢な仕立てです。

外側はコクのあるホワイトチョコレートで覆われ、優しい甘さと爽やかな酸味がバランスよく広がる味わいに。

見た目も白とピンクの組み合わせで華やかに仕上がっており、冬春シーズンにぴったりの可愛らしいデザートです。

手軽さもうれしい冬春限定スイーツ

本格感がありながらもスプーンやフォークなしで食べられるのが「生 チョコパイ」シリーズの魅力。

今回も1個入りで仕事の休憩時間や移動中にも気軽に味わえるのが嬉しいポイントです。発売日は2025年12月1日(月)、全国のスーパーマーケットやドラッグストアで展開されます。

内容量は1個、消費期限は5日間。価格はオープン価格で、想定小売価格は税込200円前後。季節限定(※2)の特別な味わいのため、気になる方は早めのチェックがおすすめです♪

旬の苺を感じる癒やしのひと口を

冬から春へ季節が移り変わる時期にぴったりな「生 チョコパイ＜ストロベリー＞」。

甘酸っぱい苺ホイップとホワイトチョコのやさしい甘さが重なり、忙しい日常の中でも小さな癒やしを届けてくれます♡片手で手軽に楽しめるのに、しっかり満足感があるのも魅力。

期間限定の味わいなので、お気に入りのおやつ時間にぜひ取り入れてみてください。ちょっとしたギフトにもおすすめですよ♪