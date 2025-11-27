45歳パート女性、年収150万円で親と同居、生活費内訳は？ 「実家を出るとしたら、50歳」
All About ニュース編集部は、2025年11月20日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、広島県呉市在住・45歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：45歳女性
職業：パート
在住：広島県呉市
家族構成：親1人、自分
世帯年収：母150万円、自分150万円
実家の間取り：2LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：3万円
交際費：1万円
毎月のお小遣い：5000円
毎月の貯金額：ほぼほぼなし
貯金総額：ほぼない
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳女性の1カ月の平均消費支出は18万7円です。そのうち、住居費の平均は2万6543円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた15万3464円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「出るとしたら、50歳」と打ち明けてくれました。
「一人っ子のため、面倒を見ないといけない」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「母親と生活していて、足腰に不調を訴えるようになる。病院の付き添いもあって、駆けつけられるようにしたい。一人っ子のため、面倒を見ないといけない」と、母の看病をしている旨を告白。
また、「私も持病があり、別居をしたとしても、頼みやすい」とし、「用事を2人で、分け合ってる」と、支え合って生活している現状を話してくれました。
「12月から、仕事量を増やすか、副業も考える」実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「自分の時間が持てない。自分が疲れた時に、かまってほしくない。もしものために、包括支援センターを利用してても、同居してるからできないサービスがある」と、吐露。
お金に関する悩みでは「もう少し働きたいが、自分の持病が悪化すると、時給が減る。2カ月休職したため、生活費が不足気味。12月から、仕事量を増やすか、副業も考える」と、仕事について検討していることを明かしてくれました。
看病と自分自身の健康とのバランスを取りながら暮らす日々は、想像以上に繊細なものなのかもしれません。それでも互いを思いやりながら支え合う姿には、静かな強さが感じられました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)