「絶対にあってはならないこと」プロレスラー、免許失効状態で事故起こす。「猛省して欲しい」厳しい声
プロレスラーの青柳優馬選手は11月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。事故を起こしたことを謝罪するも、厳しい声が寄せられています。
【実際の投稿】ファンへ謝罪
さらに「事故発生時に青柳優馬選手の運転免許証が失効していたことも判明致しました」とも。青柳選手に対し、2026年2月28日まで「減給 50% 3ヶ月間」謹慎 3ヶ月間」という処分を下したようです。
青柳選手は「僕を応援してくださるファンの皆様、全日本プロレスファンの皆様にこのようなご報告になってしまったこと、応援してくださるファンの皆様を裏切ってしまい申し訳ございませんでした」と謝罪しています。
ファンからは、「待ってます」「起こしてしまった事は取り戻せないので今後の再発がないように気をつけて下さいね」「ショックですし、言葉になりません」「本当に残念です」「必ずリングに戻ってきて下さい！！」「無闇に叩くのは違うけど、ここに優しい言葉をかけるのも違う。応援しているからこそ猛省して欲しい」「社会人として絶対にあってはならないこと。猛省していただきたい」と、温かい声や厳しい声など、多くの反応が寄せられています。
「待ってます」全日本プロレスは公式Webサイトにて、「2025年11月23日（日）16時30頃、沼津市内にて、弊社所属の青柳優馬選手が運転する車両による、車同士の衝突事故が発生致しました」と報告。現在は「事故発生後、速やかに警察・関係各所に連絡をして対応を行っております。なお、此方側に怪我などはなく、被害者様側は足の不調から病院にて検査をされている状況」とのことです。
