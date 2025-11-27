ふわふわ刺しゅうの“カービィトートバッグ”付き！ 「キャプテンスイーツバーガー」コラボに新作登場
『星のカービィ』をモチーフにしたスイーツ「カービィのストロベリーバーガー スクエアトートバッグセット」が、12月1日（月）〜12月31日（水）の期間、「キャプテンスイーツバーガー 東京駅南通路店」や「カービィカフェ」などで発売される。
【写真】便利な内ポケット付き！ 「スクエアトートバッグ」の詳細
■期間限定で展開
今回「カービィカフェ」と「キャプテンスイーツバーガー」のコラボで発売される「カービィのストロベリーバーガー スクエアトートバッグセット」は、「カービィのストロベリーバーガー 6個入」と「スクエアトートバッグ」がセットになった期間限定の商品。
「カービィのストロベリーバーガー」は、まんまるカービィのフェイスを描いたソフトクッキーに、“いちごミルク味のはみ出しチョコレート”と“いちごのホイップショコラ”をサンドしたスイーツバーガーで、箱の中にオリジナルステッカーがランダムで1枚入っている。
また、ふわふわの刺しゅうがかわいいカービィをデザインした「スクエアトートバッグ」は、セットのお菓子がすっぽりと入るサイズで、便利な内ポケット付き。トートバッグの単品は「キャプテンスイーツバーガー 東京駅南通路店」のみで販売される予定だ。
なお、本商品の販売場所は「キャプテンスイーツバーガー 東京駅南通路店」、「カービィカフェ TOKYO」、「カービィカフェ ザ・ストア TOKYO」、「カービィカフェ ザ・ストア OSAKA」、「カービィカフェ HAKATA」、羽田空港第2ターミナル2階出発ロビーA検査場前で、なくなり次第終了となる。
