　途中出場・途中交代の悔しさは、メンタルにどれだけ影響するだろうか。

　田中碧が所属するリーズは11月23日、プレミアリーグ第12節でアストン・ビラに１−２で敗れた。田中は前半途中に負傷したアントン・シュタッハと交代でピッチに立ったが、71分にベンチに呼び戻されている。

　パフォーマンスが悪かったわけではない。だが、ダニエル・ファルケ監督は試合後、第４審判から次のファウルで田中に２枚目のイエローカードを出される、つまり退場となる恐れがあると警告を受けたと明かした。

　それでも、昨季にチームの年間MVPに輝いた日本代表MFを下げた選択は批判を呼んでいる。専門サイト『Leeds United News』は25日、「退場に関して慎重になるのは理解できるが、（田中が）プロフェッショナルに試合をやり切ることを信頼していなかったということを示した」と、ファルケ采配を非難している。

「直近で２回も胸の内を明かしてきた彼がさらに気分を害したのは確かだ。９月にタナカはナーバスになっていると認めていた。そして10月にもプレミアリーグで活躍できるか不安があると話していた」

「そのため、アストン・ビラ戦で残り20分、イエローカードを避けられるかどうかについて監督から信頼されなかったことが、タナカの自分に対する疑念を増幅させるのは確かだ。少なくとも、素晴らしいマンマネジメントではなかった」
 
　さらに、Leeds United Newsは「ファルケはブレンデン・アーロンソンを批判からかばうのに、メンタルヘルスに言及していた」と続けている。

「それは良いことだが、ほかの選手たちに異なるルールを用いることはできない。タナカは残り20分でやりきれると示すチャンスにふさわしかった。ファルケがその信頼を示さなかったことは、すでに脆くなっている自信にさらに影響するに違いない」

　３連敗のリーズは降格圏の18位に転落し、ファルケとチームには大きな重圧がかかっている。この苦境を抜け出すことはできるのか。そしてそこに田中は貢献できるのか。次戦は29日、強敵マンチェスター・シティと敵地で対戦だ。

