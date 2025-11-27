即完売の人気弁当を現地実食レポ！　ジェフユナイテッド鳥海晃司選手プロデュース弁当／千葉

11月9日（日）、Jリーグクラブ「ジェフユナイテッド市原・千葉」のホーム・フクダ電子アリーナで、選手プロデュースの限定お弁当が販売されました！

今回は千葉県木更津市出身で、2025年にジェフユナイテッド市原・千葉に5年ぶりに復帰した、鳥海晃司選手による「富里産の野菜たっぷり旨塩ねぎから揚げ弁当」。オレンジページが監修して、300食限定でした。

蘇我駅でポスター告知もしてくださいました♪

あいにくの雨天だったのですが、1時間前から徐々に行列ができはじめ……

30分前にすでに30人以上の行列ができていました！

ずっと列が絶えることがなく、1時間ちょっとで完売！ まとめ買いのお客さまも多く、最高で11個ご購入くださったお客さまもいらっしゃいました。

何人かのお客さまとお話しできて「鳥海選手が戻ってきてくれてうれしい」「いっしょにJ1に行きたいです！」など鳥海選手へのメッセージをいただきました。

歓声の中、キックオフ！

お弁当は、鳥海選手のサイン入りメッセージカードつきです！ このカードを楽しみにしてくださったかたもいらっしゃいました。

ねぎ塩だれがしっかりからんだから揚げが絶品！ にんじんのスパイシー焼きはカレー味で食欲をそそる味つけでした。富里産ブロッコリーと卵のおかかマヨネーズ炒めもほっとする味で、あっという間に完食しました。

今回は下段で観戦したのですが、選手やボールとの距離が近くて興奮しました……！ 会場が大きな歓声に包まれていました！

SNSでお弁当について投稿してくださったかたも複数いらっしゃいました！ 「絶対買いたくて1時間前から並んでます」「旨塩ねぎから揚げ弁当のマイルドな塩味が本当にうまくて驚いてる」「さわやかなパッケージ写真！」など、投稿してくださりありがとうございました！

鈴木椋大選手、田中和樹選手、そして今回の鳥海晃司選手プロデュースの、今年度の全3回分、お弁当を購入してくださったサポーターのみなさま、本当にありがとうございました！ アリーナ出入口への通り道だったこともあり、お声かけくださったり列に並んで下さったときにサポーターのチームや選手への熱い想いをお伺い出来て、すっかりファンになりました。これからもジェフユナイテッド市原・千葉を応援していきます！