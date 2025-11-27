元フジテレビでフリーアナウンサーの石本沙織（45）が26日、自身のインスタグラムを更新。元人気アナの“先輩”とのランチを報告した。

「逗子でのひと時 会社の先輩であり逗子移住の先輩でもある、大橋マキさんとランチ！」とつづり、元フジテレビで現在はアロマセラピストとして活動する大橋マキさんとのツーショットを公開した。

「会社では重なってないけど、スタイリストさんが一緒で、さらに逗子に来てからはよりお世話になっています」と関係性を明かした。

「共通の知り合いも増えて、私ももう逗子に引っ越してもうすぐです6年も経つのかぁ…としみじみ」と石本。「最近、福祉の勉強も始めているマキ先輩！次から次へと行動を起こす！さすがです」とつづった。

石本アナは2003年にフジテレビ入社。2013年に1歳年上の会社員の男性を結婚。2014年長女、2017年に次女を出産し、2019年12月に神奈川県逗子市に移住。2023年3月末でフジテレビを退社し、フリーとして活動。

大橋さんは1999年にフジテレビ入社。人気アナとして活躍したが、2001年3月にフジテレビを退社し、渡英。帰国後、就職活動中に知り合ったクリエイティブディレクター・志伯健太郎氏と結婚。2児をもうける。現在はアロマセラピストとして活動している。