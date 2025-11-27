格闘技シュートボクシングの「シュートガールズ」として活躍する五十嵐みさ（28）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。24日に開催された格闘技イベント「シュートボクシング創設40周年記念大会S−cup×GZT2025」で「シュートガールズ」として大会を盛り上げた様子を投稿した。

「今回は国立代々木競技場で行われました 試合数も多く、いつも以上に白熱した戦いをたくさん観ることができました 選手それぞれが様々な思いを抱えながら今回の大会に臨んでいたと思います その思いが試合にも溢れ出ていて一戦ずつがとても見どころ満載でした」とつづり、赤いランジェリーのようなデザインの上に着用した黒いシースルーの胸元露出トップスに、ハイレグの黒コスチュームのラウンドガールとしてラウンドボードを掲げるショットを公開した。

「SHOOTGIRLSとしても今シーズンの活動は終了です 今年からコスチュームも一新され、また新たな魅力を一人でも多くの方にみていただけていたら嬉しいです 今年もありがとうございました」と感謝の意も記した。

さらに「最高メンバー」と称した「シュートガールズ」メンバー10人がそろった集合ショットも披露した。

ファンやフォロワーからも「べらぼうに可愛い」「最強美脚軍団」「全員神スタイル」「素晴らしい美ボディ」「セクシー過ぎますね」「シュートボクシングとシュートガールズは永遠に不滅です」などのコメントが寄せられた。

五十嵐は神奈川県出身。18年にフロンティアキューティーズのメンバーとしてレースクイーン（レースアンバサダー）デビュー。毎年、違うチームで活動を続けてきたが、22年からは埼玉トヨペットサポーターズ（現埼玉GreenBraveサポーターズ）のメンバーとしてスーパーGTなどのカーレースを盛り上げている。24年から格闘技シュートボクシングの「シュートガールズ」メンバー入り。普段はOLとして勤務する。趣味はランニング、ダーツ、ピアノ。身長160センチ、血液型O。