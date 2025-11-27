【食べマスあそーと ちいかわ ちいかわ パジャマver./ハチワレ パジャマver./うさぎ パジャマver.】 12月2日 発売予定 価格：各398円

バンダイは、「食べマスあそーと ちいかわ ちいかわ パジャマver.」、「食べマスあそーと ちいかわ ハチワレ パジャマver.」、「食べマスあそーと ちいかわ うさぎ パジャマver.」の3商品を12月2日より、全国のセブン-イレブン店舗（一部店舗を除く）のチルドスイーツコーナーにて販売する。価格は各398円。

「食べマスあそーと」は、2種類の和菓子がセットになった食べマスシリーズ。もち菓子でできたちいかわ・ハチワレ・うさぎと、練り切りでできた星を組み合わせたセットで登場する。どちらも食べられるマスコット「食べマス」の名の通り、全て和菓子の食べられる素材でできている。

ちいかわたちが“パジャマ姿”になった「食べマスあそーと」が再登場！

今回発売されるのは、2024年に好評を博したちいかわ・ハチワレ・うさぎが、パジャマを着たデザイン。セブン-イレブン店舗で再び発売される。

ちいかわ・ハチワレ・うさぎの表情はそれぞれ5種類。3キャラクターの豊かな表情の中からお気に入りのデザインを見つけて楽しめる。星の表情は2種類が用意されている。

中身の味は商品ごとに異なる。ちいかわは中身がいちご餡でセットの星はこしあん、ハチワレは中身がミルク餡でセットの星はこしあん、うさぎは中身がミルクティー風餡でセットの星はチョコレート味餡となっている。またちいかわ・ハチワレ・うさぎは、練り切りと餅の両方にあんこを入れ込み、もっちりとした食感を楽しめる。

【食べマスあそーと ちいかわ ちいかわ パジャマver.】

パッケージ

【食べマスあそーと ちいかわ ハチワレ パジャマver.】

パッケージ

【食べマスあそーと ちいかわ うさぎ パジャマver.】

パッケージ

【星の表情は2種類】

イメージ

「食べマスあそーと ちいかわ ちいかわ パジャマver.」・「食べマスあそーと ちいかわ ハチワレ パジャマver.」・「食べマスあそーと ちいかわ うさぎ パジャマver.」

価格：2個入り398円

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8%にて表示しております。

種類：ちいかわ・星（いちご餡・こしあん）、ハチワレ・星（ミルク餡・こしあん）、うさぎ・星（ミルクティー風餡・チョコレート味餡）

商品サイズ：各直径約40mm（パッケージを除く）

保存方法：10℃以下で保存してください

名称：和生菓子

販売ルート：全国のセブン-イレブン店舗（一部店舗を除く）のチルドスイーツコーナー

※数量限定のため、なくなり次第販売終了。

※店頭での商品の取り扱い日は、店舗によって異なる場合がある。

※一部店舗では取り扱いのない場合がある。

※画像はイメージです。



※画像は実際の商品とは多少異なる場合があります。



※画像は複数ラインナップを集めて撮影したものです。



※のどにつまらせないようご注意ください。



※くずれやすい製品です。ていねいにお取扱いください。



※生菓子ですので開封後はお早めに召し上がってください。



※容器のふちで手などを切らないようにご注意ください。



※製品の表面に見られる白い粒は、でんぷんです。



※原料由来の粒や繊維が入ることがあります。



※製品の模様部分に気泡やしわが残る場合があります。



※強い光に当たり続けると退色することがありますが召し上がっても体にさしさわりはありません。



※「食べマス」「食べマスあそーと」は株式会社バンダイの登録商標です。

(C)nagano / chiikawa committee