吉本新喜劇ＧＭの間寛平が２７日、大阪・なんばグランド花月でロックバンド「ガガガＳＰ（スペシャル）」とのコラボ楽曲「Ｋａｎｐｅｉ Ｃａｌｌｉｎｇ」を披露した。寛平は「おばちゃんおっちゃんをロックで元気づけたい！」と気合十分。約３０人（少ない！）から厳正なオーディションで選出された公式チアリーディングチーム（？）「おばちゃんズ」の４人を従え、１２月２４日にリリースされるパンクソングを熱唱した。

寛平で歌といえば１９７５年にリリースされた「ひらけ！チューリップ」が代表曲。「１００万枚売れて（歌唱印税が）２４万円しか入らへんかった。当時レコード５００円。５００円に７社が食らいついてるんです。吉本興業が７番目。アレが１００万枚売れて、吉本音楽出版（現よしもとミュージックパブリッシング）ができたんですよ」と“中抜き”がひどかったことを暴露した寛平。では「Ｋａｎｐｅｉ Ｃａｌｌｉｎｇ」ではナンボほど懐に収めたいのか。

「そらもう…めっちゃ欲しいです」

そう笑わせてから「お金じゃないです。ホント全国のおっちゃんおばちゃんに元気になってほしい」と語気を強め、来年は全国のライブハウスを巡る目標を明かした。さらに「紅白行きたいですね」と来年末のＮＨＫ紅白歌合戦に出演する夢を掲げた。

楽曲はガガガＳＰのコザック前田が作詞で、山本聡が作曲。学ラン姿で出演した前田は「俺は死ぬまで走るのだ／俺は死ぬまで生きるのだ」という歌詞に「死ぬまで生きるというのが人間の目標かなと思う。寛平さんはそれを体現している。それを歌ってほしかった」とメッセージを込めた。

メロディーはザ・クラッシュのカバー曲「アイ・フォウト・ザ・ロウ」を思い起こすギターリフや、そもそもタイトルもザ・クラッシュの「ロンドン・コーリング」をオマージュしているようだ。山本は「やっぱりバレたかな」と苦笑い。「パンクあるあるを全部詰め込んだ」という玄人好みする楽曲に仕上げたという。

リリース日の１２月２４日には、なんばグランド花月で「間寛平×秘蔵っ子『聖なる日に贈る歌と笑』」というイベントが開催される。これにもガガガＳＰがゲスト出演する。この日はカラオケでのパフォーマンスだったが、当日はバンドとして寛平をサポート。寛平の長男・間慎太郎のバンド「間慎太郎＆ＨＯＴ ＪＡＣＫＳ」も登場する。