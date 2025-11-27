紀州材を詰め込んだ人の手仕事が光る「Premium Gift Set」が杢美から新発売。様々なギフトシーンに最適

紀州材を贅沢に詰め込んだ「Premium Gift Set（プレミアムギフトセット）」が、杢美(モクハル)から発売。

本商品は、職人の手仕事が光る木製アイテムを丁寧に詰め合わせたセットで、結婚祝い・新築祝い・お歳暮・開店祝いなどの様々なギフトシーンにも適した内容となっています。

ギフトの内容は、ミニまな板、鍋敷き、和柄コースター(2枚入り)、箸KURABI(青磁/淡桃釉)、ヒノキ箸置き(2個入り)※アレンジも可能。

各商品を詳しく見ていきましょう。

紀州材ヒノキを使用したミニまな板

職人が一つずつ仕上げた無垢材ならではの弾力性により、包丁も刃当たりが柔らかく、傷がつきにくい点が特徴。水に濡らすとヒノキ特有の香りがふわりと広がり、素材の良さを感じながら調理を楽しめます。果物のカットや簡単な下ごしらえなど、日常の小さな調理シーンで使いやすいサイズ。

紀州材ヒノキの和柄コースター

日本の伝統柄である麻の葉や胡麻格子をモチーフにしたデザインが特徴。和の雰囲気を持ちながらインテリアにもなじむ、実用性とデザイン性を兼ね備えたアイテムです。

紀州材ヒノキと杉の鍋敷き

ヒノキと杉を組み合わせた温かみのある仕上がりです。使用時にはコンロのように広げてしっかりと鍋を支え、収納時にはスリムに畳める構造となっています。付属の革紐を使えば壁掛け収納も可能で、キッチン周りをすっきり見せながら日常使いしやすいアイテムです。さまざまなサイズの鍋に対応できる柔軟性も備えています。

木の風合いを活かしたKURABI

手造りの質感と温かみを大切に仕上げたシリーズです。セットには青磁と淡桃釉の2色を採用しており、日常の食卓に自然に溶け込む落ち着いた色合いが魅力。家庭用食洗機に対応しているため、実用性にも優れています。

組子風の紀州材ヒノキの箸置き

組子細工を思わせる繊細なデザインを施しています。厚み1cmのしっかりとした作りで、箸だけでなくスプーンやフォークを置く際にも安定感があります。木のぬくもりをさりげなく添えることで、日々の食卓に上質なアクセントを加えます。

紀州材を贅沢に詰め込んだ「Premium Gift Set（プレミアムギフトセット）」は、楽天市場、ミンネ、ギフトモール、ショールーム(新宮本店、三重店)で販売中。