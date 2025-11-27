日本維新の会が、「与党化」を急ピッチで進めている。

税制のあり方を議論する税制調査会を創設したほか、社会保障制度改革や物価高対策で議論を主導する場面も目立ち始めた。今後は、政策実現力や関係省庁との丁寧な事前調整などが課題となりそうだ。

維新は２６日、税制調査会の総会を国会内で開いた。梅村聡税調会長は「忌憚（きたん）のない意見を自由に発言してもらいたい」と呼びかけ、出席議員からは、ふるさと納税制度の見直しに関する意見などが出た。

自民党と連立を組むまで野党経験しかなかった維新には税制を専門的に議論する税調がなく、１０月に新設した。自民と協議しつつ、年末に決定する与党税制改正大綱に党の主張を反映させたい考えだ。

政策実現面では、与党としての影響力を行使する例も出ている。政府が２１日に閣議決定した総合経済対策では、維新が来年１〜３月の電気・ガス代の補助増額を求め、高市首相の決断を引き出した。社会保障制度改革でも維新主導で与党内の議論が進んでいる。

課題も浮き彫りになってきた。自民との連立政権合意書には来年３月までに「外務省に和平調停に係る部署を創設する」と明記されたが、自民関係者によると、外務省との事前調整はなかった。与党経験の乏しさもあり、維新が主張する政策が自民と合意した期限内に実際にどの程度、実現できるかは未知数だ。

自民中堅は「維新はアピール優先の『野党癖』が抜け切れていない面もあるが、与党の仕事は法案を通すことだ」と指摘する。自民内では、政策決定過程を学ぶために、維新議員に自民の部会を見学してもらう案も出ている。もっとも、「自民との同一化を進めすぎれば維新らしさがなくなる」（維新幹部）とのジレンマも抱える。