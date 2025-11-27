上白石萌音「電車でも気付かれない」 自身の良さは“平凡性”「ご覧の通りの容姿で…」と謙虚
俳優の上白石萌音（27）が27日、都内で行われた『太平洋セメント新CM発表会』に登場。「電車に乗っても気付かれない」と話し、謙虚な性格を垣間見せた。
【全身ショット】清楚！ひらひらロングワンピで登場した上白石萌音
上白石は自身のスゴいところは尋ねられ“平凡性”と回答。「ご覧のような容姿、雰囲気なので」と切り出した。司会から「顔も小さい」などとおだてられるも、「自分が映っている広告の前にいても1回も気付かれたことがない」という。
逆に行ったことのない場所で見かけたと言われることがあるといい、「セメントくらいありふれているようです」と話した。
「平凡な暮らしを愛している」とし「探せるもんなら探してみろという感じ」と“挑発”も。「あんまり探されても困るんですが」と締めて会場の笑いを誘った。
新CMはセメントがさまざまなものに形を変えていく様子をCGを駆使して表現。タイトルは「スゴイよセメント」編で15秒と30秒の2種類がある。同社が上白石を起用するのは初めてで、12月1日から放送される。発表会では田浦良文社長も登壇し、事業概要や広報戦略を説明した。
【全身ショット】清楚！ひらひらロングワンピで登場した上白石萌音
上白石は自身のスゴいところは尋ねられ“平凡性”と回答。「ご覧のような容姿、雰囲気なので」と切り出した。司会から「顔も小さい」などとおだてられるも、「自分が映っている広告の前にいても1回も気付かれたことがない」という。
「平凡な暮らしを愛している」とし「探せるもんなら探してみろという感じ」と“挑発”も。「あんまり探されても困るんですが」と締めて会場の笑いを誘った。
新CMはセメントがさまざまなものに形を変えていく様子をCGを駆使して表現。タイトルは「スゴイよセメント」編で15秒と30秒の2種類がある。同社が上白石を起用するのは初めてで、12月1日から放送される。発表会では田浦良文社長も登壇し、事業概要や広報戦略を説明した。