¡Ö¥³¥³¥¹¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ 2025¡×¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼ÅÐ¾ì! - ¥Í¥Ã¥ÈÃíÊ¸¤Ç¤µ¤é¤Ë10%OFF
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥³¥³¥¹¡×¤Ï11·î5Æü¤è¤ê¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤È¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¸ÂÄê¤Î¡Ö¥³¥³¥¹¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹2025¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥³¥¹¡Ö¥³¥³¥¹¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ 2025¡×
¡Ö¥³¥³¥¹¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ 2025¡×¤Ç¤Ï¡¢¥³¥³¥¹¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡ÈÊñ¤ß¾Æ¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¤ÎÊñ¤ß¾Æ¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ä¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥Ï¥Ë¡¼¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥½¡¼¥¹¤¬ÉÕ¤¤¤¿¹üÉÕ¤¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó¡¢¤Û¤¯¤Û¤¯¤Î¥Ý¥Æ¥È¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥¿¥³¥µ¥é¥À¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¤¬Ê£¿ôÅÐ¾ì¡£¤¤¤º¤ì¤âÃ±ÉÊ¤ÇÃíÊ¸¤¹¤ë¤è¤ê¤âºÇÂç240±ß¤ªÆÀ¤Ê¤¦¤¨¡¢¸ø¼°HP¤è¤ê¥Í¥Ã¥È¤ÇÃíÊ¸¤¹¤ë¤ÈÁ´ÉÊ10%¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¤ÎÊñ¤ß¾Æ¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ä¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¡¢¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤¢¤ë¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó¡¢¥·¥§¥¢¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Ý¥Æ¥È¤ÏÃ±ÉÊ¤Ç¤ÎÃíÊ¸¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥¤ß¤Î¾¦ÉÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ö¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
12·î25Æü¤Þ¤Ç¡¢Å¹Æ¬¤Þ¤¿¤Ï¥³¥³¥¹¸ø¼°HP¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢12·î18Æü¡Á12·î25Æü¤Î´Ö¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¾¾¸ÍÏ»¹âÂæÅ¹¡¢Å·ÊÝ»³¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥¹Å¹¡¢Airport Dining ´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹ÁÅ¹¤Ç¤Ï¼Â»Ü¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡û¡Ö¥³¥³¥¹¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ 2025¡×¼ç¤Ê¾¦ÉÊÎã
¥³¥³¥¹¡Ö¥³¥³¥¹¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥»¥Ã¥È¡×
¡Ö¥³¥³¥¹¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥»¥Ã¥È¡×(4,536±ß/¥Í¥Ã¥ÈÃíÊ¸4,082±ß)¤Ï¡¢Ç»¸ü¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¤ÎÊñ¤ß¾Æ¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥À¥Ö¥ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó2ËÜ(¥Ï¥Ë¡¼¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥½¡¼¥¹ÉÕ¤)¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¡Á¥½¡¼¥»¡¼¥¸&¥Ü¥í¥Í¡¼¥¼¡Á(Ä¾·ÂÌó20Ñ)¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ý¥Æ¥È(¥±¥Á¥ã¥Ã¥×ÉÕ¤)¡¢¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥º¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥¿¥³¥µ¥é¥À(¥·¡¼¥¶¡¼¥µ¥é¥À¥½¡¼¥¹¡¦¥µ¥ë¥µ¥½¡¼¥¹ÉÕ¤)¤Î¥»¥Ã¥È¡£¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ï¡¢¡ÖßîÀ½¥Ù¡¼¥³¥ó¤ÈÉñÂû¤ÎÊñ¤ß¾Æ¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡Á¥È¥Þ¥È¤È5¼ï¥Á¡¼¥º¤Î¥½¡¼¥¹¡Á¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥³¥³¥¹¡Ö¥Ô¥¶¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È¡×
¡Ö¥Ô¥¶¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È¡×(3,336±ß/¥Í¥Ã¥ÈÃíÊ¸3,002±ß)¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¡Á¥½¡¼¥»¡¼¥¸&¥Ü¥í¥Í¡¼¥¼¡Á(Ä¾·ÂÌó20Ñ)¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó2ËÜ(¥Ï¥Ë¡¼¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥½¡¼¥¹ÉÕ¤)¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ý¥Æ¥È(¥±¥Á¥ã¥Ã¥×ÉÕ¤)¡¢¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥º¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥¿¥³¥µ¥é¥À(¥·¡¼¥¶¡¼¥µ¥é¥À¥½¡¼¥¹¡¦¥µ¥ë¥µ¥½¡¼¥¹ÉÕ¤)¤Î¥»¥Ã¥È¡£
¥³¥³¥¹¡Ö¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼&¥Á¥¥ó¥»¥Ã¥È¡×
¡Ö¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼&¥Á¥¥ó¥»¥Ã¥È¡×(1,980±ß/¥Í¥Ã¥ÈÃíÊ¸1,782±ß)¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼(1¿ÍÁ°)¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó1ËÜ(¥Ï¥Ë¡¼¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥½¡¼¥¹ÉÕ¤)¡¢¥«¥ê¥«¥ê¥Á¥§¥À¡¼¤Î¥·¡¼¥¶¡¼¥µ¥é¥À(1¿ÍÁ°)(¥·¡¼¥¶¡¼¥µ¥é¥À¥½¡¼¥¹ÉÕ¤)¡¢ÀÐÍÒ¥Ñ¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¡£
¥³¥³¥¹¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó¡×
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó(¥Ï¥Ë¡¼¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥½¡¼¥¹ÉÕ¤)¡×Ã±ÉÊ¤Î²Á³Ê¤Ï745±ß¡¢¥Í¥Ã¥ÈÃíÊ¸¤Î¾ì¹ç¤Ï670±ß¡£
¥³¥³¥¹¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¡Á¥½¡¼¥»¡¼¥¸&¥Ü¥í¥Í¡¼¥¼¡Á¡×
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¡Á¥½¡¼¥»¡¼¥¸&¥Ü¥í¥Í¡¼¥¼¡Á¡×Ã±ÉÊ¤Î²Á³Ê¤Ï637±ß¡¢¥Í¥Ã¥ÈÃíÊ¸¤Î¾ì¹ç¤Ï573±ß¡£
¥³¥³¥¹¡ÖßîÀ½¥Ù¡¼¥³¥ó¤ÈÉñÂû¤ÎÊñ¤ß¾Æ¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°ÊÛÅö¡Á¥È¥Þ¥È¤È5¼ï¥Á¡¼¥º¤Î¥½¡¼¥¹¡Á(¥é¥¤¥¹ÉÕ¤)¡×
¡ÖßîÀ½¥Ù¡¼¥³¥ó¤ÈÉñÂû¤ÎÊñ¤ß¾Æ¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°ÊÛÅö¡Á¥È¥Þ¥È¤È5¼ï¥Á¡¼¥º¤Î¥½¡¼¥¹¡Á(¥é¥¤¥¹ÉÕ¤)¡×Ã±ÉÊ¤Î²Á³Ê¤Ï1,393±ß¡¢¥Í¥Ã¥ÈÃíÊ¸¤Î¾ì¹ç¤Ï1,253±ß¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¾¦ÉÊ¤ÏÅ¹Æâ¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¥³¥³¥¹¡Ö¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼ 1¿ÍÁ°¡×
¡Ö¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼ 1¿ÍÁ°¡×Ã±ÉÊ¤Î²Á³Ê¤Ï745±ß¡¢¥Í¥Ã¥ÈÃíÊ¸¤Î¾ì¹ç¤Ï670±ß¡£
