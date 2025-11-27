俳優の剛力彩芽（33）が25日、Instagramを更新。困惑した表情を見せた最新ショットを披露し、反響が寄せられている。

【映像】「一瞬誰？」激変した姿＆ファン驚きの近影（複数あり）

2020年に個人事務所「株式会社ショートカット」を設立し、ドラマやバラエティー番組など幅広い分野で活躍している剛力。2025年9月6日、Instagramで映像配信サービス「Lemino」のオリジナルドラマ「ミッドナイト屋台2〜ル・モンドゥ〜」に出演した際の金髪ロングヘア姿を披露！「一瞬誰？と思われるコスチューム」「オードリーへプバーン」と、話題になっていた。

近影にファン驚き「なんでそんなに」「腹立つ」

11月25日の投稿では、ファッションブランド「ステラ マッカートニー」のプレスルームを訪れたことを報告。「お洋服 全部可愛かった昔のアーカイブピースも見ることができてうれしかったです」と、洋服を見て悩んでいる様子や、スリットが入った生足あらわなワンピース姿を披露している。

この投稿に、「悩んでいる顔まで腹立つほどに可愛すぎる」「なんでそんなに可愛いんですか」「ステキです〜 実物はまるでお人形様」などの反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）