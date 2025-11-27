　UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第5節2日目が26日に各地で行われた。

　2位アーセナルは同勝ち点の1位バイエルンをホームに迎え、3-1で快勝。唯一の開幕5連勝を飾り、単独首位に浮上している。バイエルンのDF伊藤洋輝はベンチ入りしたが、出場機会は訪れなかった。

　レアル・マドリーとオリンピアコスの一戦では、FWキリアン・ムバッペが全4ゴールを挙げる大活躍。4-3で競り勝ったレアルは決勝トーナメント進出圏内の5位に順位を上げた。ムバッペは得点ランキング首位を独走する今大会9ゴールとしている。

　前回王者のパリSGはトッテナムを5-3で撃破。昨季準優勝のインテルはアトレティコ・マドリーに1-2で敗れ、今大会初黒星を喫した。

　また、日本人ではモナコのMF南野拓実が2-2で引き分けたパフォス戦で今大会初得点をマーク。フランクフルトのMF堂安律はアタランタ戦で先発出場したが、チームは0-3の完敗となった。

　MF守田英正が後半18分から途中出場したスポルティングは、クラブ・ブルージュに3-0で完封勝ち。リバプールはPSVに1-4で敗れ、ベンチスタートのMF遠藤航に出番はなかった。コペンハーゲンはカイラトに3-2で勝利。DF鈴木淳之介はスタメン出場で今大会初白星に貢献した。

以下、試合結果&順位表

第5節

11月25日(火)

アヤックス 0-2 ベンフィカ

ガラタサライ 0-1 サンジロワーズ

ドルトムント 4-0 ビジャレアル

チェルシー 3-0 バルセロナ

ボデ・グリムト 2-3 ユベントス

マンチェスター・C 0-2 レバークーゼン

マルセイユ 2-1 ニューカッスル

スラビア・プラハ 0-0 ビルバオ

ナポリ 2-0 カラバフ

11月26日(水)

コペンハーゲン 3-2 カイラト

パフォス 2-2 モナコ

アーセナル 3-1 バイエルン

A・マドリー 2-1 インテル

フランクフルト 0-3 アタランタ

リバプール 1-4 PSV

オリンピアコス 3-4 R・マドリー

パリSG 5-3 トッテナム

スポルティング 3-0 クラブ・ブルージュ

【順位表】

1.アーセナル(15)+13

2.パリSG(12)+11

3.バイエルン(12)+9

4.インテル(12)+9

5.R・マドリー(12)+7

6.ドルトムント(10)+6

7.チェルシー(10)+6

8.スポルティング(10)+6

-------------------------------------------

9.マンチェスター・C(10)+5

10.アタランタ(10)+1

11.ニューカッスル(9)+7

12.A・マドリー(9)+2

13.リバプール(9)+2

14.ガラタサライ(9)+1

15.PSV(8)+5

16.トッテナム(8)+3

17.レバークーゼン(8)-2

18.バルセロナ(7)+2

19.カラバフ(7)-1

20.ナポリ(7)-3

21.マルセイユ(6)+2

22.ユベントス(6)0

23.モナコ(6)-2

24.パフォス(6)-3

-------------------------------------------

25.サンジロワーズ(6)-7

26.クラブ・ブルージュ(4)-5

27.ビルバオ(4)-5

28.フランクフルト(4)-7

29.コペンハーゲン(4)-7

30.ベンフィカ(3)-4

31.スラビア・プラハ(3)-6

32.ボデ・グリムト(2)-4

33.オリンピアコス(2)-8

34.ビジャレアル(1)-8

35.カイラト(1)-10

36.アヤックス(0)-15