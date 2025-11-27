アーセナルが直接対決を制して首位浮上! レアルはムバッペ大爆発で勝利:CL第5節2日目
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第5節2日目が26日に各地で行われた。
2位アーセナルは同勝ち点の1位バイエルンをホームに迎え、3-1で快勝。唯一の開幕5連勝を飾り、単独首位に浮上している。バイエルンのDF伊藤洋輝はベンチ入りしたが、出場機会は訪れなかった。
レアル・マドリーとオリンピアコスの一戦では、FWキリアン・ムバッペが全4ゴールを挙げる大活躍。4-3で競り勝ったレアルは決勝トーナメント進出圏内の5位に順位を上げた。ムバッペは得点ランキング首位を独走する今大会9ゴールとしている。
前回王者のパリSGはトッテナムを5-3で撃破。昨季準優勝のインテルはアトレティコ・マドリーに1-2で敗れ、今大会初黒星を喫した。
また、日本人ではモナコのMF南野拓実が2-2で引き分けたパフォス戦で今大会初得点をマーク。フランクフルトのMF堂安律はアタランタ戦で先発出場したが、チームは0-3の完敗となった。
MF守田英正が後半18分から途中出場したスポルティングは、クラブ・ブルージュに3-0で完封勝ち。リバプールはPSVに1-4で敗れ、ベンチスタートのMF遠藤航に出番はなかった。コペンハーゲンはカイラトに3-2で勝利。DF鈴木淳之介はスタメン出場で今大会初白星に貢献した。
以下、試合結果&順位表
第5節
11月25日(火)
アヤックス 0-2 ベンフィカ
ガラタサライ 0-1 サンジロワーズ
ドルトムント 4-0 ビジャレアル
チェルシー 3-0 バルセロナ
ボデ・グリムト 2-3 ユベントス
マンチェスター・C 0-2 レバークーゼン
マルセイユ 2-1 ニューカッスル
スラビア・プラハ 0-0 ビルバオ
ナポリ 2-0 カラバフ
11月26日(水)
コペンハーゲン 3-2 カイラト
パフォス 2-2 モナコ
アーセナル 3-1 バイエルン
A・マドリー 2-1 インテル
フランクフルト 0-3 アタランタ
リバプール 1-4 PSV
オリンピアコス 3-4 R・マドリー
パリSG 5-3 トッテナム
スポルティング 3-0 クラブ・ブルージュ
【順位表】
1.アーセナル(15)+13
2.パリSG(12)+11
3.バイエルン(12)+9
4.インテル(12)+9
5.R・マドリー(12)+7
6.ドルトムント(10)+6
7.チェルシー(10)+6
8.スポルティング(10)+6
-------------------------------------------
9.マンチェスター・C(10)+5
10.アタランタ(10)+1
11.ニューカッスル(9)+7
12.A・マドリー(9)+2
13.リバプール(9)+2
14.ガラタサライ(9)+1
15.PSV(8)+5
16.トッテナム(8)+3
17.レバークーゼン(8)-2
18.バルセロナ(7)+2
19.カラバフ(7)-1
20.ナポリ(7)-3
21.マルセイユ(6)+2
22.ユベントス(6)0
23.モナコ(6)-2
24.パフォス(6)-3
-------------------------------------------
25.サンジロワーズ(6)-7
26.クラブ・ブルージュ(4)-5
27.ビルバオ(4)-5
28.フランクフルト(4)-7
29.コペンハーゲン(4)-7
30.ベンフィカ(3)-4
31.スラビア・プラハ(3)-6
32.ボデ・グリムト(2)-4
33.オリンピアコス(2)-8
34.ビジャレアル(1)-8
35.カイラト(1)-10
36.アヤックス(0)-15
