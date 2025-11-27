Aぇ! group正門良規＆佐野晶哉、草間リチャード敬太脱退受け謝罪「これ以上がっかりさせないように」
【モデルプレス＝2025/11/27】Aぇ! groupの正門良規、佐野晶哉が11月26日、グループでパーソナリティを務めるMBSラジオ番組「Aぇ! groupのMBSヤングタウン」（毎週水曜よる10時〜）に出演。11月20日に草間リチャード敬太がグループを脱退したことを受け、謝罪した。
【写真】草間リチャード敬太、久々の短髪姿
正門と佐野は、放送冒頭で「この度はグループのことでお騒がせしておりまして、ご迷惑ご心配をおかけして本当に申し訳ございません」と切り出し、謝罪。「Aぇ! group4人体制での活動をしていくことになりました」と改めて報告し、「愛あるメッセージたくさんいただいております。と同時に、これだけの方にAぇ! groupは求めていただき、支えていただけて、活動することができてたんだと改めて自分たちも感じる機会になりました」と周囲の支えについて語った。
続けて「その方達にこれ以上がっかりさせないように、もっと期待していただけるように、そしてそれを超えるように、我々Aぇ! groupメンバー一同これまで以上に努力を重ねてみなさんに真摯に向き合おうと思っております。そうしなければいけないと思っています」と決意を示し、「どうぞこれからもAぇ! groupの応援のほどよろしくお願いします」と呼びかけた。
草間をめぐっては、10月4日の早朝、新宿区内のビルの出入り口で下半身を露出したとして公然わいせつの疑いで逮捕されたことが報じられた。同日、所属事務所は逮捕を認め、草間の活動休止を発表した。11月20日には東京簡易裁判所より略式命令（罰金10万円）を受けたことを公表。あわせて、草間のグループ脱退を伝えた。なお、STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトでは「引き続き弊社契約タレントとしての活動は継続してまいります」として、草間が事務所での活動を継続することを報告している。（modelpress編集部）
情報：MBS
◆正門良規＆佐野晶哉、草間リチャード敬太脱退受け謝罪
◆草間リチャード敬太、Aぇ! group脱退
