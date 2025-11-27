イースト2位のラプターズを支えるスコッティ・バーンズが残すリーグ唯一のスタッツライン

今シーズンのトロント・ラプターズは、11月25日（現地時間24日、日付は以下同）のクリーブランド・キャバリアーズ戦を110－99で制して8連勝をマーク。直近13戦で12勝1敗と好調で、26日終了時点でイースタン・カンファレンス2位の13勝5敗を残している。

このチームには平均21.6得点に5.8リバウンド3.9アシスト1.1スティールを記録するブランドン・イングラム、同19.4得点4.8リバウンド3.8アシストを残すRJ・バレット（右ヒザ捻挫で離脱中）がいることに加え、オールラウンダーのスコッティ・バーンズの存在が大きい。

キャリア5年目をプレーするバーンズは、203センチ107キロのフォワード。今シーズンはここまで18試合に出場し、平均19.2得点7.8リバウンド5.1アシスト1.5スティール1.7ブロックと攻防両面でチームを支えている。

24歳の万能戦士は、今シーズンここまで346得点、140リバウンド、91アシスト、27スティール、30ブロックを残している。『NBA Canada』によると、今シーズンにリーグで300得点、120リバウンド、80アシスト、20スティール、25ブロックをクリアしているのはバーンズだけとのこと。

ラプターズは、27日にホームのスコシアバンク・アリーナでインディアナ・ペイサーズ戦に臨んでいる。バーンズはこの試合でも先発の一角に入っている。